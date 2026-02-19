„Szégyen lenne a kiesés” – nem kertelt a legenda a Fradi meccse előtt

Negyvenegy év után nyerhet magyar csapat párharcot egy nemzetközi kupasorozat tavaszi folytatásában. Erre készül most a Ferencváros, a gárda a bolgár Ludogorec ellen játszik az Európa-liga nyolcaddöntőért. Az első meccset csütörtökön rendezik Bulgáriában (21.00, Tv: M4 Sport), jó előjel a Ludogorec-Fradi meccs előtt, hogy a magyar csapat 2019 óta három meccsen is veretlen maradt ellenfele otthonában.

Ludogorec-Fradi: a szezonban már negyedszer játszanak egymás ellen (Fotó: Hegedüs Róbert)

A televízió előtt szurkol a ferencvárosi ikon, Rákosi Gyula, hogy legyen miért kilátogatnia a visszavágó mérkőzésre. A Fradi élő legendája nagyon bízik abban, hogy nem a Zalaegerszeg ellen veszítő gárda lép pályára a bolgárok ellen, hanem egy olyan Fradi, amelyik csúszik-mászik a győzelemért.

„Persze, naná, hogy nézem a meccset. Igaz, az este kilenc számomra, így nyolcvanhét évesen már kicsit késői a kezdés, remélem, a fiúk játéka ébren tart majd!” – mondta nevetve Rákosi Gyula.

Azzal folytatta, hogy csak a továbbjutás az elfogadható eredmény, ehhez pedig ma, az első meccsen nem szabad kudarcot vallani.

Idegenben is győzelemre számítok. A kiesés, kimondom bátran, szégyen lenne!

Gyula bácsi arról is szót ejtett, hogy egy focicsapatban, tehát a Ferencvárosban is, olyan játékos nincs, amelyiket ne lehetne pótolni vagy helyettesíteni.

„Pótolhatatlan ember nincs a pályán. Csak futó, güriző, hajtó játékos. Olyanokra is szükség van, akik cipelik a zongorát, majd tűpontos beadásaikkal sztárt csinálnak a góllövőkből”

– adta ki a jelszót Rákosi Gyula.

Ludogorec-Fradi: Veretlenül idegenben

A Ferencváros 2018 óta negyedszer utazik most bolgár ellenfeléhez. A magyar gárda az eddigi három meccsből egyet megnyert, kétszer döntetlent játszott, tehát veretlen.