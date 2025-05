„Kívánom, hogy Böde Dani rúgjon egy gólt nekünk" - félti a Fradit a zöld-fehér legenda

A szombat esti (19.30, tv: M4 Sport) Paks-Ferencváros összecsapás jelentős téttel bír, a listavezető FTC előnye ugyanis öt pont a harmadik helyen álló tolnaiakkal szemben. Amennyiben Bognár György együttese nyerni tudna, akkor két körrel a befejezés előtt teljesen nyílt lesz az aranyéremért zajló versenyfutás. Ugyanakkor, ha Robbie Keane csapata három ponttal távozik, óriási lépést tesz a címvédés felé.

Rákosi Gyula Fradi-sikerre számít a rangadón / Fotó: Földi Imre

A Fradival játékosként négyszeres bajnok Rákosi Gyula szerint nem egyszerű a helyzet, bár nem megoldhatatlan. Tisztában van azzal, hogy a bajnoki aranyra hajtó riválisoknak is nehéz a sorsolása, de szerinte a Fradié a legkegyetlenebb.

- Sorrendben Paks, a Vidi és Győr – sorolta az ellenfeleket a 86 éves zöld-fehér legenda a Metropolnak. – Ráadásul jövő szerdán még a kupadöntőn is oda kell tenni magunkat, mert szerintem valamennyien arra számítunk, hogy a bajnoki diadal mellett a kupát is megnyerjük. Persze ehhez a Paksnak is lesz szava. Szóval, nekünk tilos megbotlani, mert különben elfogyhat az előnyünk.

A ferencvárosiak szeretett Gyula bácsija idegenbe nem kíséri el a csapatot, de természetesen a televízió előtt szurkol a fiúknak. Kicsit félti a Fradit, úgy véli, Bognár György alaposan feladja a leckét a ferencvárosi védelemnek.

Hajtani kell, de ez csak szócséplés. Nem akarok beleszólni a taktikába, viszont – Bognár Györgyöt ismerve – alaposan fel lesz adva a lecke a védelmünknek. Igaz, ha a paksiak nagyon támadnak majd, akkor a mi csatárainknak is adódhatnak lehetőségei. Jó meccs lesz, biztos vagyok benne, hogy több gól születik.

A paksiaknál biztosan pályára lép az újabb egy évre szerződést hosszabbított Böde Dániel, aki ráadásul a gólkirályi címre is esélyes. Gyuszi bácsi szerint nyugodtan rúghat egy gólt a Fradinak, persze egy feltétellel:

- Azt kell mondanom, hogy minden elismerésem Danié – jelentette ki Rákosi Gyula. – Remélem, nem sértődik meg, ha azt mondom, ebben a korban - általában - már nem a focipályán alkot maradandót egy ember. Gratulálok neki, fantasztikus, amit művel, büszke is vagyok rá, hiszen egy kicsit azért fradistának számít még mindig. Kívánom, hogy Dani lőjön egy gólt, de még mielőtt megköveznének a Fradi szurkolók, gyorsan hozzáteszem, csak akkor, amikor már a kilencvenedik perc táján járunk, és a Ferencváros vezet három góllal. Tehát, ezzel el is árultam, hogy milyen eredményre számítok – búcsúzott Rákosi Gyula.