„Ki kell mondanom” – Áll a bál Lipcsében, asztalra csapott Gulácsiék főnöke

Jól játszott és kulcspillanatban egy meg nem adott tizenegyest is joggal kér számon az RB Leipzig, végeredményben mégis ebben a szezonban harmadszor is kikapott a Bayern Münchentől és kiesett a Német Kupa negyeddöntőjében. A Bundesliga-meccsekre pihentetett első számú kapusa, Gulácsi Péter nélkül, de a védelmet irányító Orbán Willivel felálló lipcseiek a második félidő derekán három perc alatt kapott két góllal 2-0-ra maradtak alul az Allianz Arenában. A főszponzor Red Bull cég alelnöke, Oliver Mintzlaff a helyszínen nézte végig a rangadót, és utána nem a szerdai teljesítmény, hanem ennek fényében Gulácsiék bajnoki szereplése miatt pakolt ki.

Gulácsi Péterék főnöke, Oliver Mintzlaff (jobbra) a BL-visszatérést tartja a legfontosabbnak (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A német bajnokságban a Bayerntől idegenben 6-0-ra, hazai pályán – az agyonnyert első félidő után összeomolva – 5-1-re elbukott Lipcse decemberig a müncheniek első számú üldözője volt. A háromhetes téli szünet előtt aztán váratlanul két vereséget szenvedett el Ole Werner vezetőedző csapata, amely idén sem találja a fonalat: hat 2026-os Bundesliga-meccséből hármat megnyert, de egy döntetlen mellett kétszer pont nélkül maradtak Gulácsiék. Visszacsúsztak a szoros mezőnyben a tabella negyedik helyére, és mára veszélybe került a szezon legfőbb célkitűzésének tekintett Bajnokok Ligája-visszatérés is. A tavalyi, klubtörténeti mélypontot hozó (le)szereplés (7. hely és lemaradás minden nemzetközi kupáról) óriási lyukat ütött a költségvetésbe, és a legfrissebb hírek szerint ha újra lemarad a BL-főtábláról, akkor 200 millió euró (76 milliárd forint) bevételért több sztárját kénytelen lesz eladni az RB Leipzig.

Gulácsi Péterék felelőssége a visszajutás a BL-be

A vesztes kupameccs láttán ezért kongatta meg a vészharangot Gulácsiék nagyfőnöke.

„A mai játékkal alapvetően nem vagyok elégedetlen, de mindig hiányzik az a nüansznyi plusz, hogy a labdát átjuttassuk a gólvonalon és megnyerjünk egy ilyen páharcot. Még sokat kell dolgoznunk, hogy egy újabb lépéssel közelebb kerüljünk a Bayern legyőzéséhez.

A csapat felelőssége az utóbbi néhány Bundesliga-meccs.

Amit a Pauli és a Mainz (1-1 és 1-2 – a szerző) és a győzelem dacára a Köln ellen (2-1) mutattunk, túl kevés.

Ki kell mondanom: ennek a csapatnak a Bajnokok Ligájába kell jutnia, de ehhez 90 percen át megfelelő mentalitással is kell küzdeni.

A mai játék tetszett, ha mindig így játszanánk a Bundesligában, akkor biztos vagyok benne, hogy az első négyben végeznénk. Márpedig ott kell lennünk, erre megvan a csapatban a potenciál. Tudtuk, hogy fiatal csapattal vágunk neki a szezonnak, de nem olyannal, amely nem tud elöl szerepelni. Nem a tapasztalat hiányzik, hanem az, hogy a játékosok minden mérkőzés első percétől az utolsóig a maximumot nyújtsák a pályán. Ma ezt tették, de nem volt ez mindig így” – mondta Mintzlaff.