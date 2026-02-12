RETRO RÁDIÓ

„Ki kell mondanom” – Áll a bál Lipcsében, asztalra csapott Gulácsiék főnöke

Német Kupa-meccs után is a Bundesliga és főleg a Bajnokok Ligája volt a téma Oliver Mintzlaffnál. Gulácsi Péterék nyakába sózta a felelősséget a főnökük.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 19:00
gulácsi péter Bajnokok Ligája Orbán Willi bayern münchen Oliver Mintzlaff rb leipzig

Jól játszott és kulcspillanatban egy meg nem adott tizenegyest is joggal kér számon az RB Leipzig, végeredményben mégis ebben a szezonban harmadszor is kikapott a Bayern Münchentől és kiesett a Német Kupa negyeddöntőjében. A Bundesliga-meccsekre pihentetett első számú kapusa, Gulácsi Péter nélkül, de a védelmet irányító Orbán Willivel felálló lipcseiek a második félidő derekán három perc alatt kapott két góllal 2-0-ra maradtak alul az Allianz Arenában. A főszponzor Red Bull cég alelnöke, Oliver Mintzlaff a helyszínen nézte végig a rangadót, és utána nem a szerdai teljesítmény, hanem ennek fényében Gulácsiék bajnoki szereplése miatt pakolt ki.

Gulácsi Péterék főnöke, Oliver Mintzlaff (jobbra) a BL-visszatérést tartja a legfontosabbnak
Gulácsi Péterék főnöke, Oliver Mintzlaff (jobbra) a BL-visszatérést tartja a legfontosabbnak (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A német bajnokságban a Bayerntől idegenben 6-0-ra, hazai pályán – az agyonnyert első félidő után összeomolva – 5-1-re elbukott Lipcse decemberig a müncheniek első számú üldözője volt. A háromhetes téli szünet előtt aztán váratlanul két vereséget szenvedett el Ole Werner vezetőedző csapata, amely idén sem találja a fonalat: hat 2026-os Bundesliga-meccséből hármat megnyert, de egy döntetlen mellett kétszer pont nélkül maradtak Gulácsiék. Visszacsúsztak a szoros mezőnyben a tabella negyedik helyére, és mára veszélybe került a szezon legfőbb célkitűzésének tekintett Bajnokok Ligája-visszatérés is. A tavalyi, klubtörténeti mélypontot hozó (le)szereplés (7. hely és lemaradás minden nemzetközi kupáról) óriási lyukat ütött a költségvetésbe, és a legfrissebb hírek szerint ha újra lemarad a BL-főtábláról, akkor 200 millió euró (76 milliárd forint) bevételért több sztárját kénytelen lesz eladni az RB Leipzig.

Gulácsi Péterék felelőssége a visszajutás a BL-be

A vesztes kupameccs láttán ezért kongatta meg a vészharangot Gulácsiék nagyfőnöke.

„A mai játékkal alapvetően nem vagyok elégedetlen, de mindig hiányzik az a nüansznyi plusz, hogy a labdát átjuttassuk a gólvonalon és megnyerjünk egy ilyen páharcot. Még sokat kell dolgoznunk, hogy egy újabb lépéssel közelebb kerüljünk a Bayern legyőzéséhez.

A csapat felelőssége az utóbbi néhány Bundesliga-meccs.

Amit a Pauli és a Mainz (1-1 és 1-2 – a szerző) és a győzelem dacára a Köln ellen (2-1) mutattunk, túl kevés.

Ki kell mondanom: ennek a csapatnak a Bajnokok Ligájába kell jutnia, de ehhez 90 percen át megfelelő mentalitással is kell küzdeni.

A mai játék tetszett, ha mindig így játszanánk a Bundesligában, akkor biztos vagyok benne, hogy az első négyben végeznénk. Márpedig ott kell lennünk, erre megvan a csapatban a potenciál. Tudtuk, hogy fiatal csapattal vágunk neki a szezonnak, de nem olyannal, amely nem tud elöl szerepelni. Nem a tapasztalat hiányzik, hanem az, hogy a játékosok minden mérkőzés első percétől az utolsóig a maximumot nyújtsák a pályán. Ma ezt tették, de nem volt ez mindig így” – mondta Mintzlaff.

A müncheni kupameccsen egyébként sokáig jól tartotta magát a Lipcse, a Gulácsit helyettesítő Maarten Vandevoordt szabálytalansága utáni Kane-büntetővel tört meg a jég.

A Bayern München-RB Leipzig (2-0) Német Kupa-negyeddöntő összefoglalója:

Az RB Leipzig egyelőre negyedik a Bundesliga tabelláján (a szezon végén ez még épphogy BL-indulást érne), de csak kettővel jobb gólkülönbséggel megelőzve az ötödik VfB Stuttgartot. Sőt, ha a hatodik Bayer Leverkusen megnyeri az elhalasztott hamburgi bajnokiját, szintén behozza az előtte álló két csapatot.

Gulácsi Péterék legközelebb vasárnap (17.30, tv: Match 4) a sérült Dárdai Bencét nélkülöző, kiesőjelölt VfL Wolfburgot fogadják.

A Bundesliga állása 21 forduló után:

  1. Bayern München 54 pont
  2. Borussia Dortmund 48
  3. Hoffenheim 42
  4. RB Leipzig 39 (40-28)
  5. Stuttgart 39 (38-28)
  6. Bayer Leverkusen 36 (20 mérk., 39-27)
    ...15. Wolfsburg 19

 

