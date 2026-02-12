„Ki kell mondanom” – Áll a bál Lipcsében, asztalra csapott Gulácsiék főnöke
Német Kupa-meccs után is a Bundesliga és főleg a Bajnokok Ligája volt a téma Oliver Mintzlaffnál. Gulácsi Péterék nyakába sózta a felelősséget a főnökük.
Jól játszott és kulcspillanatban egy meg nem adott tizenegyest is joggal kér számon az RB Leipzig, végeredményben mégis ebben a szezonban harmadszor is kikapott a Bayern Münchentől és kiesett a Német Kupa negyeddöntőjében. A Bundesliga-meccsekre pihentetett első számú kapusa, Gulácsi Péter nélkül, de a védelmet irányító Orbán Willivel felálló lipcseiek a második félidő derekán három perc alatt kapott két góllal 2-0-ra maradtak alul az Allianz Arenában. A főszponzor Red Bull cég alelnöke, Oliver Mintzlaff a helyszínen nézte végig a rangadót, és utána nem a szerdai teljesítmény, hanem ennek fényében Gulácsiék bajnoki szereplése miatt pakolt ki.
A német bajnokságban a Bayerntől idegenben 6-0-ra, hazai pályán – az agyonnyert első félidő után összeomolva – 5-1-re elbukott Lipcse decemberig a müncheniek első számú üldözője volt. A háromhetes téli szünet előtt aztán váratlanul két vereséget szenvedett el Ole Werner vezetőedző csapata, amely idén sem találja a fonalat: hat 2026-os Bundesliga-meccséből hármat megnyert, de egy döntetlen mellett kétszer pont nélkül maradtak Gulácsiék. Visszacsúsztak a szoros mezőnyben a tabella negyedik helyére, és mára veszélybe került a szezon legfőbb célkitűzésének tekintett Bajnokok Ligája-visszatérés is. A tavalyi, klubtörténeti mélypontot hozó (le)szereplés (7. hely és lemaradás minden nemzetközi kupáról) óriási lyukat ütött a költségvetésbe, és a legfrissebb hírek szerint ha újra lemarad a BL-főtábláról, akkor 200 millió euró (76 milliárd forint) bevételért több sztárját kénytelen lesz eladni az RB Leipzig.
Gulácsi Péterék felelőssége a visszajutás a BL-be
A vesztes kupameccs láttán ezért kongatta meg a vészharangot Gulácsiék nagyfőnöke.
„A mai játékkal alapvetően nem vagyok elégedetlen, de mindig hiányzik az a nüansznyi plusz, hogy a labdát átjuttassuk a gólvonalon és megnyerjünk egy ilyen páharcot. Még sokat kell dolgoznunk, hogy egy újabb lépéssel közelebb kerüljünk a Bayern legyőzéséhez.
A csapat felelőssége az utóbbi néhány Bundesliga-meccs.
Amit a Pauli és a Mainz (1-1 és 1-2 – a szerző) és a győzelem dacára a Köln ellen (2-1) mutattunk, túl kevés.
Ki kell mondanom: ennek a csapatnak a Bajnokok Ligájába kell jutnia, de ehhez 90 percen át megfelelő mentalitással is kell küzdeni.
A mai játék tetszett, ha mindig így játszanánk a Bundesligában, akkor biztos vagyok benne, hogy az első négyben végeznénk. Márpedig ott kell lennünk, erre megvan a csapatban a potenciál. Tudtuk, hogy fiatal csapattal vágunk neki a szezonnak, de nem olyannal, amely nem tud elöl szerepelni. Nem a tapasztalat hiányzik, hanem az, hogy a játékosok minden mérkőzés első percétől az utolsóig a maximumot nyújtsák a pályán. Ma ezt tették, de nem volt ez mindig így” – mondta Mintzlaff.
A müncheni kupameccsen egyébként sokáig jól tartotta magát a Lipcse, a Gulácsit helyettesítő Maarten Vandevoordt szabálytalansága utáni Kane-büntetővel tört meg a jég.
A Bayern München-RB Leipzig (2-0) Német Kupa-negyeddöntő összefoglalója:
Az RB Leipzig egyelőre negyedik a Bundesliga tabelláján (a szezon végén ez még épphogy BL-indulást érne), de csak kettővel jobb gólkülönbséggel megelőzve az ötödik VfB Stuttgartot. Sőt, ha a hatodik Bayer Leverkusen megnyeri az elhalasztott hamburgi bajnokiját, szintén behozza az előtte álló két csapatot.
Gulácsi Péterék legközelebb vasárnap (17.30, tv: Match 4) a sérült Dárdai Bencét nélkülöző, kiesőjelölt VfL Wolfburgot fogadják.
A Bundesliga állása 21 forduló után:
- Bayern München 54 pont
- Borussia Dortmund 48
- Hoffenheim 42
- RB Leipzig 39 (40-28)
- Stuttgart 39 (38-28)
- Bayer Leverkusen 36 (20 mérk., 39-27)
...15. Wolfsburg 19
