„Nagy dicséret, de...” – Robbie Keane látja, mi a baj a Fradival

Egy félidő alatt kiütötte a Ferencváros az Újpestet a labdarúgó-NB I-ben. A hazai zöld-fehérek Kovacevic, Gómez és Kanikovszki találataival 45 perc után 3-0-ra vezettek, a folytatásban pedig higgadtan megtartották az eredményt. A Fradi-Újpest meccs után Robbie Keane vezetőedző nem csak a pozitív dolgokról beszélt.

A hazaiak egy félidő alatt lerendezték a Fradi–Újpest meccset (Fotó: Szabolcs László)

Az ír szakember kiemelte, a legfontosabb, hogy az ősi rivális ellen mutatta meg szebbik arcát a csapata.

Nagyon boldog vagyok a teljesítmény miatt, és örülök a szurkolók miatt, hogy a büszkeséget megadtuk nekik, hogy miénk a város. Mindig hiszek a győzelemben, egy edzőnek mindig hinnie kell ebben, így bíztam benne, hogy hamar újra elsők leszünk

– utalt arra Keane, hogy az NB I-ben átvette a vezetést a Ferencváros. A szakember ugyanakkor nem felejti, hogy a bajnokságban idegenben egy éve verhetetlen zöld-fehérek hazai pályán több pofonba is beleszaladtak.

„Nagy dicséret jár a játékosoknak, de hazai pályán még sokat kell javulnunk, bevehetetlennek kell lennie újra”

– szögezte le az ír szakember. Nem véletlenül, a szezonban már a Puskás Akadémia, a ZTE, a Nyíregyháza, a Debrecen és a Győr is nyerni tudott a Groupama Arénában.

Fradi–Újpest: tovább él a nagy sorozat

A lila-fehérek 2015 decemberében tudtak utoljára nyerni a nagy rivális ellen. Az azóta eltelt több mint tíz évben 32 meccsből 25-öt nyert meg a Fradi, hét pedig döntetlen lett.