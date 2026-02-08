„Nagy dicséret, de...” – Robbie Keane látja, mi a baj a Fradival
A Ferencváros vezetőedzője a sima győzelem után is tudja, miben kell javulni. Robbie Keane a Fradi–Újpest után a hibákról is beszélt.
Egy félidő alatt kiütötte a Ferencváros az Újpestet a labdarúgó-NB I-ben. A hazai zöld-fehérek Kovacevic, Gómez és Kanikovszki találataival 45 perc után 3-0-ra vezettek, a folytatásban pedig higgadtan megtartották az eredményt. A Fradi-Újpest meccs után Robbie Keane vezetőedző nem csak a pozitív dolgokról beszélt.
Az ír szakember kiemelte, a legfontosabb, hogy az ősi rivális ellen mutatta meg szebbik arcát a csapata.
Nagyon boldog vagyok a teljesítmény miatt, és örülök a szurkolók miatt, hogy a büszkeséget megadtuk nekik, hogy miénk a város. Mindig hiszek a győzelemben, egy edzőnek mindig hinnie kell ebben, így bíztam benne, hogy hamar újra elsők leszünk
– utalt arra Keane, hogy az NB I-ben átvette a vezetést a Ferencváros. A szakember ugyanakkor nem felejti, hogy a bajnokságban idegenben egy éve verhetetlen zöld-fehérek hazai pályán több pofonba is beleszaladtak.
„Nagy dicséret jár a játékosoknak, de hazai pályán még sokat kell javulnunk, bevehetetlennek kell lennie újra”
– szögezte le az ír szakember. Nem véletlenül, a szezonban már a Puskás Akadémia, a ZTE, a Nyíregyháza, a Debrecen és a Győr is nyerni tudott a Groupama Arénában.
Fradi–Újpest: tovább él a nagy sorozat
A lila-fehérek 2015 decemberében tudtak utoljára nyerni a nagy rivális ellen. Az azóta eltelt több mint tíz évben 32 meccsből 25-öt nyert meg a Fradi, hét pedig döntetlen lett.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre