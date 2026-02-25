„Minden idők egyik legrosszabb ítélete” – Hibát hibára halmozó bíró vezeti a Fradi–Ludogorec-meccset

Az angol labdarúgás egyik legismertebb játékvezetője, Chris Kavanagh dirigálja csütörtökön (18:45, tv: M4 Sport) a Ferencváros kupavisszavágóját, amely az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásról határoz. A döntő jelentőségű Fradi–Ludogorec-meccs előtt pályafutása legrosszabb teljesítményével okozott felháborodást Angliában a bíró.

Chris Kavanagh oda-vissza több durva hibát elkövetett az Aston Villa és a Newcaste angol kupameccsén, most a Fradi–Ludogorec-visszavágón támaszkodhat a VAR-ra Fotó: Getty Images

Pedig a 40 éves Kavanagh 2017 tavasza óta vezet Premier League- és 2019 óta nemzetközi mérkőzéseket. Legutóbb, a topliga 27. fordulójában azért nem tehette, mert az azt megelőző hétvégén, az Aston Villa–Newcastle United (1-3) FA Kupa-meccsen szarvashibákat követett el. Az ítéletei láttán olyan legendás csatárok olvastak be neki tévés szakkommentátorként, mint Alan Shearer és Wayne Rooney. Pedig előbbi éppen a nyolcaddöntőbe továbbjutott Newcastle történetének gólrekordere.

Kavanagh előző meccse, az Aston Villa–Newcastle (1-3) FA Kupa-meccs összefoglalója:

VAR nélkül bénázott a Fradi–Ludogorec-meccs bírója

„Igazi rémálom volt számukra ez a meccs” – kritizálta Shearer a játékvezetői stábot.

Rooney még tovább ment:

Ez az egyik legrosszabb döntés, amit valaha láttam a futballban

mert Digne egy pillanatra sem volt a büntetőterületen kívül. Tisztán látszik, hogy méterekre belül volt, közvetlenül a partjelző előtt. Úgy tűnt, a játékvezető az ő döntésére hagyatkozva ítélt, ami abszolút sokkoló” – utalt Wayne Rooney az egyik bűnrossz Kavanagh-döntésre a sok közül: ekkor annak a Lucas Digne-nek a tizenhatoson belüli kezezése után ítélt büntető helyett szabadrúgást, akit korábban elmulasztott kiállítani a Jacob Murphy elleni, brutális szabálytalansága miatt.

"There were probably two other decisions as bad."



Wayne Rooney can only think of two high-profile incidents where the referee has made an error as big as Chris Kavanagh's on Saturday. pic.twitter.com/lTVnZU96xU — BBC Sport (@BBCSport) February 16, 2026

Mindezeket megelőzően legalább ilyen horderejű hiba volt, hogy a hazaiak 14. percben lőtt vezető gólját Tammy Abraham láthatóan lesről indulva lőtte. A videóbíró nélkül rendezett kupameccs után mindkét vezetőedző, Eddie Howe és Unai Emery is kíméletlenül megmondta a magáét a bíráskodásról, a játékvezetők szervezete pedig nem adott feladatot Kavanagh-éknak a következő bajnoki fordulóban.

Ezek (és a múlt csütörtöki, 2-3-ra végződött Drita–Celje Konferencialiga-meccs) után Kavanagh most a Fradi–Ludogorec-visszavágón fújhat – szerencsére a VAR segítségére is támaszkodva. A Groupama Arénában a magyar bajnok 2-1-es hátrányból igyekszik megfordítani a párharcot, hogy aztán a rájátszás továbbjutójaként márciusban már a portugál Braga vagy FC Porto ellen folytathassa kupamenetelését az Európa-liga legjobb nyolc csapata közé.