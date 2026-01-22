"Nem mernek neki kapura lőni" - aranyéremért játszanak a pólósok az Eb-n

A világbajnok spanyolok legyőzése után pénteken a döntőért játszik a válogatott a vízilabda-Eb-n. A Magyarország-Görögország meccsen (17.00, Tv: M4 Sport+) ugyanakkor fontos, hogy Vogel Soma hasonlóan védjen, mint tette azt a spanyolok ellen. A Fradi kapusa akkor összesen négy ötméterest hárított.

A magyar válogatott éremért játszhat a vízilabda-Eb-n Fotó: Aniko Kovacs

Az 1976-os montreali olimpiai aranyérmes Faragó Tamás kijelentette a Metropolnak: Belgrádban a legjobb négy közé kerüléssel csak a minimumot teljesítette a magyar válogatott a vízilabda Eb-n. A sportág legendája a végső győzelemben hisz, amihez a görögöket is le kell győzni pénteken.

Természetesen óriási fegyvertény a világbajnok spanyolok megállítása a középdöntőben az Eb legjobb négyes mezőnye felé vezető úton, ami annak köszönhető, hogy a három extraklasszisuk összesen mindössze három gólt lőtt, míg, a kapusunk, Vogel Soma kifogott egy csúcsformát. Lassan már nem mernek neki kapura lőni

- mondta Faragó, aki szerint a görögöké balszerencsés válogatott, tudniillik mindig ott van a tűz közelében, de eddig képtelenek aranyérmet szerezni.

Kulcsfontosságúnak ígérkezik, hogy a kapusuk milyen napot fog ki. Különös csapat, egyetlen törekvése az, hogy a mi játékunkat el akarja rontani.

Így folytatódik a vízilabda-Eb

A belgrádi tornán pénteken két elődöntőt rendeznek. A Magyarország-Görögország csata után a házigazda szerbek az olaszokkal csapnak össze. A címvédő horvátok csak az ötödik helyért játszanak. A döntőt és a bronzmeccset vasárnap rendezik.