RETRO RÁDIÓ

"Nem mernek neki kapura lőni" - aranyéremért játszanak a pólósok az Eb-n

Faragó Tamás szerint minden a kapuskérdésen múlik. Ha Vogel Soma ismét remek napot fog ki, meglehet a döntő a vízilabda-Eb-n.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.01.22. 19:40
vízilabda Eb Görögország Faragó Tamás Magyarország

A világbajnok spanyolok legyőzése után pénteken a döntőért játszik a válogatott a vízilabda-Eb-n. A Magyarország-Görögország meccsen (17.00, Tv: M4 Sport+) ugyanakkor fontos, hogy Vogel Soma hasonlóan védjen, mint tette azt a spanyolok ellen. A Fradi kapusa akkor összesen négy ötméterest hárított. 

A magyar válogatott éremért játszhat a vízilabda-Eb-n
A magyar válogatott éremért játszhat a vízilabda-Eb-n Fotó: Aniko Kovacs

Az 1976-os montreali olimpiai aranyérmes Faragó Tamás kijelentette a Metropolnak: Belgrádban a legjobb négy közé kerüléssel csak a minimumot teljesítette a magyar válogatott a vízilabda Eb-n. A sportág legendája a végső győzelemben hisz, amihez a görögöket is le kell győzni pénteken.

Természetesen óriási fegyvertény a világbajnok spanyolok megállítása a középdöntőben az Eb legjobb négyes mezőnye felé vezető úton, ami annak köszönhető, hogy a három extraklasszisuk összesen mindössze három gólt lőtt, míg, a kapusunk, Vogel Soma kifogott egy csúcsformát. Lassan már nem mernek neki kapura lőni

- mondta Faragó, aki szerint a görögöké balszerencsés válogatott, tudniillik mindig ott van a tűz közelében, de eddig képtelenek aranyérmet szerezni. 

Kulcsfontosságúnak ígérkezik, hogy a kapusuk milyen napot fog ki. Különös csapat, egyetlen törekvése az, hogy a mi játékunkat el akarja rontani.

Így folytatódik a vízilabda-Eb

A belgrádi tornán pénteken két elődöntőt rendeznek. A Magyarország-Görögország csata után a házigazda szerbek az olaszokkal csapnak össze. A címvédő horvátok csak az ötödik helyért játszanak. A döntőt és a bronzmeccset vasárnap rendezik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu