"Nem mernek neki kapura lőni" - aranyéremért játszanak a pólósok az Eb-n
Faragó Tamás szerint minden a kapuskérdésen múlik. Ha Vogel Soma ismét remek napot fog ki, meglehet a döntő a vízilabda-Eb-n.
A világbajnok spanyolok legyőzése után pénteken a döntőért játszik a válogatott a vízilabda-Eb-n. A Magyarország-Görögország meccsen (17.00, Tv: M4 Sport+) ugyanakkor fontos, hogy Vogel Soma hasonlóan védjen, mint tette azt a spanyolok ellen. A Fradi kapusa akkor összesen négy ötméterest hárított.
Az 1976-os montreali olimpiai aranyérmes Faragó Tamás kijelentette a Metropolnak: Belgrádban a legjobb négy közé kerüléssel csak a minimumot teljesítette a magyar válogatott a vízilabda Eb-n. A sportág legendája a végső győzelemben hisz, amihez a görögöket is le kell győzni pénteken.
Természetesen óriási fegyvertény a világbajnok spanyolok megállítása a középdöntőben az Eb legjobb négyes mezőnye felé vezető úton, ami annak köszönhető, hogy a három extraklasszisuk összesen mindössze három gólt lőtt, míg, a kapusunk, Vogel Soma kifogott egy csúcsformát. Lassan már nem mernek neki kapura lőni
- mondta Faragó, aki szerint a görögöké balszerencsés válogatott, tudniillik mindig ott van a tűz közelében, de eddig képtelenek aranyérmet szerezni.
Kulcsfontosságúnak ígérkezik, hogy a kapusuk milyen napot fog ki. Különös csapat, egyetlen törekvése az, hogy a mi játékunkat el akarja rontani.
Így folytatódik a vízilabda-Eb
A belgrádi tornán pénteken két elődöntőt rendeznek. A Magyarország-Görögország csata után a házigazda szerbek az olaszokkal csapnak össze. A címvédő horvátok csak az ötödik helyért játszanak. A döntőt és a bronzmeccset vasárnap rendezik.
