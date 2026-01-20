RETRO RÁDIÓ

Drámai végjáték után jutott elődöntőbe a magyar válogatott a vízilabda Eb-n

Kiderült, ki jutott a férfi vízilabda Európa-bajnokság elődöntőbe, és melyik csapat játszhat az ötödik helyért. A Spanyolország-Magyarország mérkőzés 11-11-es döntetlen követően ötméteresekkel dőlt el a mieink javára.

vízilabda Európa-bajnokság Spanyolország Magyarország

Hatalmas téttel bírt a keddi Spanyolország-Magyarország mérkőzés a vízilabda Eb-n, ez döntött arról, hogy melyik csapat jut az elődöntőbe. Ugyanis az új lebonyolítás értelmében nem rendeztek klasszikus negyeddöntőt a Belgrádban zajló kontinenstornán. Bár az utóbbi idők statisztikája szerint nem Varga Zsolt szövetségi kapitány csapata számított az összecsapás esélyesének, a mieink borították a papírformát, és ötméteres-párbajt követően legyőzte a spanyolokat.

Spanyolország-Magyarország mérkőzés a vízilabda Eb-n
A Spanyolország-Magyarország mérkőzés 11-11-es döntetlen követően ötméteresekkel dőlt el (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

Spanyolország-Magyarország 14-15

A mérkőzés első találatát Manhercz Krisztián szerezte, azonban a 3. percben a spanyolok ötméterest kaptak, és egyenlíteni tudtak. Két perccel később már a mieink javára ítéltek ötméterest a játékvezetők, amit Manhercz értékesített. Sőt, egy gyors ellentámadásból Jansik Szilárd megduplázta a magyar előnyt. Az első negyed végére viszont ledolgozták hátrányukat a spanyolok. A második negyed elején megint sikerült vezetést szereznie a mieinknek, Fekete Gergő szabaddobásból talált a kapuba. Bár a spanyolok hamar egalizálni tudtak, a második játékrész 6. percében Vogel Soma ötméterest hárított, és az ellentámadásból Nagy Ákos szerzett gólt. Bár a magyar kapus ezután újabb ötméterest védett, akárcsak az első, úgy a második negyed végére is egyenlíteni tudtak a spanyolok. A harmadik játékrész elején Nagy Ákos révén megint előnybe kerültek a mieink, majd Vigvári Vendel ötméteresből duplázta meg azt. A spanyolok másodszor is ledolgozták kétgólos hátrányukat, majd Vismeg Zsombor találatára is volt válaszuk, így a csapatok 8-8-as döntetlenről kezdték az utolsó negyedet. Bár megint a mieink kezdtek jobban, Varga Vince hiába szerzett gyorsan vezetést a magyar csapatnak, a spanyolok fordítani tudtak. A magyarok a mérkőzés folyamán először játszottak hátrányban, ám nem sokáig, Nagy Ádám egy perccel később máris egyenlített. Két perccel a vége előtt Nagy Ákos ejtette át labdát a kapus felett, de a spanyolok az utolsó másodpercben megint egyenlíteni tudtak, a Spanyolország-Magyarország mérkőzés 11-11-es döntetlennek zárult, így jöhettek a mindent eldöntő ötméteresek.

Vogel Soma két spanyol ötméterest is védeni tudott, így Varga Zsolt csapata végül 15-14-re megnyerte az összecsapást, és bejutott a kontinenstorna elődöntőjébe.

A spanyolok az ötödik helyért játszhatnak az Európa-bajnokságon.

 

