Vogel Soma sérülten nézte, mit tett nélküle a válogatott a vízilabda Eb-n
Simán nyerte a legfontosabb meccsét a magyar válogatott. Pólósaink Montenegró ellen is remekeltek a vízilabda-Eb-n.
Franciaország sima legyőzése után a csoport legfontosabb meccsét is simán nyerte a magyar férfi válogatott a vízilabda-Eb-n. Varga Zsolt együttese Montenegrót végig vezetve győzte le 13-10-re, így maximális pontszámmal mehet majd a középdöntőbe. A csapatból Vogel Soma kapus kisebb sérülés miatt nem nem játszhatott, helyettese, Csoma Kristóf a találkozó egyik legjobbja volt a Magyarország-Montenegró meccsen.
A mieink öt-hat gólokkal vezettek az izgalommentes meccsen, Montenegró az utolsó negyedben zárkózott fel.
A magyar csapat remek védekezéséről és kapusteljesítményéről mindent elmond, hogy az első három negyedben csak 5 gólt kaptunk. Varga Zsolt szövetségi kapitány is a védő- és kapusmunkát emelte ki.
Nehéz, komoly csapat volt az ellenfelünk, fizikálisan is nagy küzdelem volt. Fontosak voltak Csoma védései, ezekből tudtunk lefordulni. Mindenkinek jár a dicséret a csapatból
- mondta a szakember
Így folytatódik a vízilabda-Eb
A csoportelső magyar válogatott szerdán Málta ellen zárja az Eb-nek ezt a szakaszát, ezt követi majd az Európa-bajnokság rázósabb része, a középdöntő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre