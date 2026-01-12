RETRO RÁDIÓ

Vogel Soma sérülten nézte, mit tett nélküle a válogatott a vízilabda Eb-n

Simán nyerte a legfontosabb meccsét a magyar válogatott. Pólósaink Montenegró ellen is remekeltek a vízilabda-Eb-n.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 16:49
Franciaország sima legyőzése után a csoport legfontosabb meccsét is simán nyerte a magyar férfi válogatott a vízilabda-Eb-n. Varga Zsolt együttese Montenegrót végig vezetve győzte le 13-10-re, így maximális pontszámmal mehet majd a középdöntőbe. A csapatból Vogel Soma kapus kisebb sérülés miatt nem nem játszhatott, helyettese, Csoma Kristóf a találkozó egyik legjobbja volt a Magyarország-Montenegró meccsen.

Két meccsből két győzelem a magyar válogatott mérlege a vízilabda-Eb-n
Két meccsből két győzelem a magyar válogatott mérlege a vízilabda-Eb-n Fotó: Czeglédi Zsolt

A mieink öt-hat gólokkal vezettek az izgalommentes meccsen, Montenegró az utolsó negyedben zárkózott fel.
A magyar csapat remek védekezéséről és kapusteljesítményéről mindent elmond, hogy az első három negyedben csak 5 gólt kaptunk. Varga Zsolt szövetségi kapitány is a védő- és kapusmunkát emelte ki.

Nehéz, komoly csapat volt az ellenfelünk, fizikálisan is nagy küzdelem volt. Fontosak voltak Csoma védései, ezekből tudtunk lefordulni. Mindenkinek jár a dicséret a csapatból

- mondta a szakember

Így folytatódik a vízilabda-Eb

A csoportelső magyar válogatott szerdán Málta ellen zárja az Eb-nek ezt a szakaszát, ezt követi majd az Európa-bajnokság rázósabb része, a középdöntő.

 

