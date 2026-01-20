A magyar válogatott sztárjának megvan a véleménye az ellenfél játékosairól

A szerbek elleni 15-14-es vereség után kedden egy még nehezebb összecsapás, a Spanyolország-Magyarország mérkőzés (18:00, tv: M4 Sport) vár Varga Zsolt szövetségi kapitány együttesére a belgrádi vízilabda Eb-n. Az eddigi öt találkozón összesen tíz gólt jegyző fradista Fekete Gergő elárulta, a siker legfőbb záloga három ibériai világklasszis hatékony ellenőrzése.

A vízilabda Eb-n szereplő válogatott játékosa, Fekete Gergő az ellenfél három játékosára különösen figyelmeztet (Fotó: Kovács Péter)

Élet-halál harc a vízilabda Eb-n

A feladat nem kicsi, hiszen az ellenfél, a spanyolok 1996-ban olimpiát nyertek, az öreg kontinens bajnokságán egy arany-, 3 ezüst- és 4 bronzérmet harcoltak ki, 4 világbajnoki címük közül a utolsót 2025-ben Szingapúrban szerezték meg. Éppen a mieink elleni 15-13-as, döntőben aratott sikerükkel.

Velük szemben mindig kiemelt fontosságú rangadó elé nézünk, és ez most sem lesz másképp. A szerbek elleni, a csoportban elszenvedett 12-11-es vereségük cseppet sem változtat azon, hogy továbbra is az Eb egyik aranyesélyesének számítanak. Rendkívül erős, és ahogy mondani szokás, mély keretük van. Régóta együtt játszó csapatról beszélünk, amely nagyon fegyelmezett, szervezett vízilabdát játszik

– jellemzett Fekete Gergő, aki a Bernat Sanahuja, Alberto Munarriz, Álvaro Granados trióról azt mondta:

Rájuk különösen figyelnünk kell. A három pont megszerzéséhez fegyelmezett védekezésre, lefordulásokra, gyors támadásvezetésre és magas összpontosításra lesz szükségünk.

A Fradi magyar játékosa a középdöntő első mérkőzésén különösen kitett magáért, a hollandok elleni 16-11-es sikerből egymaga öt gólt vállalt.