Varga Barnabás nem kertelt, így távozott a Fradiból
A Ferencvárostól távozó csatár videón üzent a drukkereknek. Varga Barnabás azok után beszélt, hogy még egyszer utoljára a hónap legjobbja lett.
Távozása után még egy címet bezsebelt a Fradinál Varga Barnabás. A válogatott csatár január elején írt alá a görög AEK Athén együtteséhez, ahol hamar beilleszkedett, egy fontos gólpasszt is adott már. Időközben kiderült, hogy a szurkolók szavazatai alapján ő lett december legjobbja a Ferencvárosnál. Ez nem is véletlen, utolsó nemzetközi kupameccsén, a Rangers ellen győztes gólt fejelt az Európa-liga alapszakaszában.
Varga Barnabás Görögországból videón üzent a Fradi-tábornak, s arról is beszélt, milyen érzések kavarognak benne.
Szeretném megköszönni az elmúlt két és fél évet. Jóban-rosszban mellettünk álltatok. A sikeres időszak az több volt, úgyhogy nagy élményekkel és sok sikerrel tudtam távozni a csapattól
– mondta Varga, aki 2023 nyarán Paksról gólkirályként érkezett a Fradiba, majd idén 4,5 millió euróért (1,8 milliárd forint) igazolt Athénba.
Csak a kupa nem jött össze Varga Barnabásnak
A 31 éves csatár két bajnoki aranyat nyert a Fradival, egyszer gólkirály is lett, az NB I mellett a nemzetközi porondon is termelte a gólokat. Egyedül a Magyar Kupában nem jött össze számára a végső siker, két fináléban is korábbi klubja, a Paks győzte le a Ferencvárost.
