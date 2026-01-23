"Szoboszlainál is jobb lesz" - Tóth Alex nélkül nehéz tavasz vár a Fradira

Bár gyerekkorában ügyes labdarúgónak ismerték, mégis az asztalitenisz-sport nagyságai közé nőtte ki magát Jónyer István asztaliteniszező. A Nemzet Sportolója cím büszke tulajdonosa Diósgyőrben nevelkedett, de a fővárosi zöld-fehérek miatt dobban meg a szíve. Nem tagadja, meglepte, hogy a Ferencváros egyszerre adta el Varga Barnabást és Tóth Alexet. Nélkülük még veszélyesebb lesz az őszi bajnok Győr, különösen a vasárnapi, FTC-Győr NB I-es meccsen (18.15, Tv: M4 Sport).

Tóth Alex 12 millió euróért igazolt a Bournemouth-ba Fotó: www.arpadkurucz.com

Tóth Alex lemarad a rangadóról

A klasszis asztalitneiszező Tóthról azt állítja, a Bournemouth-hoz került középpályás Szoboszlai Dominiknál is jobb futballista lesz, mert olyan különleges a mozgása. Jónyer úgy érzi, hiányában idehaza nagy versengés várható a bajnoki címért.

Szerintem a Győr tavasszal 2-3 gólokkal veri majd az ellenfeleit, persze kivéve a Fradit. A vasárnapi, nyitó fordulóban úgy hiszem, nem lesz igazi rangadó hangulat a Groupama Arénában, de szerintem 2-1-re nyerünk

- jósolta a Nemzet Sportolója.

A Paksnak sikerülhet dobogóra kerülni

A világbajnok sportoló másokhoz hasonlóan elismeri Bognár György edző szakmai tudását, és azt várja, hogy a Paks dobogóra verekszi magát.

"Ha a korábban ott futballozó Varga Barna és Ötvös Bence még mindig náluk szerepelne, akár a bajnoki cím sem lenne elképzelhetetlen számukra. A Debrecen a harmadik-negyedik helyre lesz jó, bár hullámzó a teljesítménye. Célzok itt arra, hogy miután megverte a fővárosban a Fradit, otthon kikapott a Kisvárdától."