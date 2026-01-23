RETRO RÁDIÓ

"Szoboszlainál is jobb lesz" - Tóth Alex nélkül nehéz tavasz vár a Fradira

Jónyer István világbajnok asztaliteniszező szerint a Győr veszélyes lesz kedvenc csapatára az NB I-ben. A Fradi lelkes szurkolója merész kijelentést tett a távozó Tóth Alexről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 11:00
tóth alex győr ferencváros

Bár gyerekkorában ügyes labdarúgónak ismerték, mégis az asztalitenisz-sport nagyságai közé nőtte ki magát Jónyer István asztaliteniszező. A Nemzet Sportolója cím büszke tulajdonosa Diósgyőrben nevelkedett, de a fővárosi zöld-fehérek miatt dobban meg a szíve. Nem tagadja, meglepte, hogy a Ferencváros egyszerre adta el Varga Barnabást és Tóth Alexet. Nélkülük még veszélyesebb lesz az őszi bajnok Győr, különösen a vasárnapi, FTC-Győr NB I-es meccsen (18.15, Tv: M4 Sport). 

Tóth Alex
Tóth Alex 12 millió euróért igazolt a Bournemouth-ba Fotó: www.arpadkurucz.com

Tóth Alex lemarad a rangadóról

A klasszis asztalitneiszező Tóthról azt állítja, a Bournemouth-hoz került középpályás Szoboszlai Dominiknál is jobb futballista lesz, mert olyan különleges a mozgása. Jónyer úgy érzi, hiányában idehaza nagy versengés várható a bajnoki címért.

Szerintem a Győr tavasszal 2-3 gólokkal veri majd az ellenfeleit, persze kivéve a Fradit. A vasárnapi, nyitó fordulóban úgy hiszem, nem lesz igazi rangadó hangulat a Groupama Arénában, de szerintem 2-1-re nyerünk

- jósolta a Nemzet Sportolója.

A Paksnak sikerülhet dobogóra kerülni

A világbajnok sportoló másokhoz hasonlóan elismeri Bognár György edző szakmai tudását, és azt várja, hogy a Paks dobogóra verekszi magát.
"Ha a korábban ott futballozó Varga Barna és Ötvös Bence még mindig náluk szerepelne, akár a bajnoki cím sem lenne elképzelhetetlen számukra. A Debrecen a harmadik-negyedik helyre lesz jó, bár hullámzó a teljesítménye. Célzok itt arra, hogy miután megverte a fővárosban a Fradit, otthon kikapott a Kisvárdától."

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu