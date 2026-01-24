Így reagált Orbán Viktor Szoboszlai góljára
Zseniális gólt rúgott Szoboszlai Dominik, amit a miniszterelnök sem hagyhatott szó nélkül.
Szoboszlai Dominik az Olympique Marseille elleni Bajnokok Ligája-meccsen tökéletesen kivitelezett szabadrúgásgólt szerzett.
Finesz
- írta Orbán Viktor Szoboszlai Dominik lövésére.
A csodás bravúrok ellenére, amelyet a Liverpool produkált, a Bournemouth–Liverpool meccs 3-2-es eredménnyel zárult a Bournemouth javára.
