Így reagált Orbán Viktor Szoboszlai góljára

Zseniális gólt rúgott Szoboszlai Dominik, amit a miniszterelnök sem hagyhatott szó nélkül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 21:43
Orbán Viktor Szoboszlai Dominik Bajnokok Ligája

Szoboszlai Dominik az Olympique Marseille elleni Bajnokok Ligája-meccsen tökéletesen kivitelezett szabadrúgásgólt szerzett.

Finesz

- írta Orbán Viktor Szoboszlai Dominik lövésére.

A csodás bravúrok ellenére, amelyet a Liverpool produkált, a Bournemouth–Liverpool meccs 3-2-es eredménnyel zárult a Bournemouth javára.

 

