Bournemouth-Liverpool: Szoboszlai és Kerkez kezd, Tóth kispados
Arne Slot és Andoni Iraola kihirdette kezdőcsapatát. A Bournemouth-Liverpool meccsen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőben szerepel, a hazaiaknál pedig Tóth Alex a kispadon kapott helyet.
Szombat este (18:30, Tv: Spíler 1) Bournemouth-Liverpool mérkőzést rendeznek a Premier League 23. fordulójában. Arne Slot röviddel a meccs előtt kihirdette kezdőcsapatát, melyben természetesen ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is. A Bournemouth új magyar igazolása, Tóth Alex a kispadon kapott helyet.
Bournemouth-Liverpool: Szoboszlai és Kerkez is a kezdőben
Alisson - Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Szoboszlai, Wirtz - Gakpo
Tóth Alex a kispadon kapott helyet
A fiatal magyar játékos, Tóth Alex a héten igazolt a Bournemouth-hoz, a találkozón pedig a kispadról várja a bevetést.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre