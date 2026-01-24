Bournemouth-Liverpool: Szoboszlai és Kerkez kezd, Tóth kispados

Szombat este (18:30, Tv: Spíler 1) Bournemouth-Liverpool mérkőzést rendeznek a Premier League 23. fordulójában. Arne Slot röviddel a meccs előtt kihirdette kezdőcsapatát, melyben természetesen ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is. A Bournemouth új magyar igazolása, Tóth Alex a kispadon kapott helyet.

Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet Bournemouth-Liverpool találkozón Fotó: Liverpool FC / Getty Images

Bournemouth-Liverpool: Szoboszlai és Kerkez is a kezdőben

Alisson - Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Szoboszlai, Wirtz - Gakpo

Tóth Alex a kispadon kapott helyet

A fiatal magyar játékos, Tóth Alex a héten igazolt a Bournemouth-hoz, a találkozón pedig a kispadról várja a bevetést.