RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai Dominik kislányával a karjában számot vetett - Fotó

Nagyon fordult a világ a már nemzetközi babérokra tört sztársportolóval. Szoboszlai Dominik összegezte a 2025-ös évét.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.04. 16:00
szoboszlai dominik liverpool fc uefa premier league kislány

Szoboszlai Dominik magyar labdarúgó, a magyar válogatott csapatkapitánya, a Premier League-ben szereplő Liverpool támadó középpályása. 2017 októberében a The Guardian a világ legtehetségesebb 17 éves futballistái közé sorolta, majd 2019 márciusában a goal.com portál az 50 legtehetségesebb csodagyerek 21. helyére rangsorolta. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 2020 januárjában a világ ötven legtehetségesebb labdarúgója közé sorolta. Kétszer is minden idők legdrágább magyar játékosa volt, először mikor a Leipzig, majd mikor a Liverpool szerződtette.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik / Fotó: Liverpool FC

Szóval nem kicsit lehetünk büszkék Szoboszlai Dominikra. Ám nemcsak a karrierje az, ami szárnyal, hanem tavaly a magánéletében is nagy fordulatok következtek be. Nemcsak, hogy házas ember lett, a szépséges Buzsik Borka oldalán, hanem még első közös gyermekük is megérkezett. A labdarúgó nemrég közösségi oldalán vetett számot az előző évéről, ami nagyon mozgalmasnak mondható. A főbb életeseményeit pedig egy-egy fotóval illusztrálta, így kislányával több közös képe is látható a képgalériában. 

A 2025-ös jelentés! Házasság, lányom születése, PL-cím, hullámvölgyek. Sokat tanultam, de a legjobb még előttem áll. 2026 holnap kezdődik! Boldog új évet mindenkinek!

- írta bejegyzésében Szoboszlai Dominik. 

Íme Szoboszlai Dominik évértékelője

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu