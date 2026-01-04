Szoboszlai Dominik kislányával a karjában számot vetett - Fotó

Szoboszlai Dominik magyar labdarúgó, a magyar válogatott csapatkapitánya, a Premier League-ben szereplő Liverpool támadó középpályása. 2017 októberében a The Guardian a világ legtehetségesebb 17 éves futballistái közé sorolta, majd 2019 márciusában a goal.com portál az 50 legtehetségesebb csodagyerek 21. helyére rangsorolta. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 2020 januárjában a világ ötven legtehetségesebb labdarúgója közé sorolta. Kétszer is minden idők legdrágább magyar játékosa volt, először mikor a Leipzig, majd mikor a Liverpool szerződtette.

Szóval nem kicsit lehetünk büszkék Szoboszlai Dominikra. Ám nemcsak a karrierje az, ami szárnyal, hanem tavaly a magánéletében is nagy fordulatok következtek be. Nemcsak, hogy házas ember lett, a szépséges Buzsik Borka oldalán, hanem még első közös gyermekük is megérkezett. A labdarúgó nemrég közösségi oldalán vetett számot az előző évéről, ami nagyon mozgalmasnak mondható. A főbb életeseményeit pedig egy-egy fotóval illusztrálta, így kislányával több közös képe is látható a képgalériában.

A 2025-ös jelentés! Házasság, lányom születése, PL-cím, hullámvölgyek. Sokat tanultam, de a legjobb még előttem áll. 2026 holnap kezdődik! Boldog új évet mindenkinek!

- írta bejegyzésében Szoboszlai Dominik.

