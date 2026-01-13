Váratlanul befutott egy ajánlat, újabb válogatott focista hagyja ott a Fradit?

Amikor már úgy tűnt, hogy eldőlt és marad a Ferencvárosnál a korábbi BL-győztes guineai válogatott focista, Naby Keita, váratlanul beérkezett egy kínai ajánlat. A Werder Bremen és a 30 éves focista előtt jelenleg két lehetőség áll.

Miközben Naby Keita megtartásán dolgozik a Fradi, beérkezett egy váratlan kínai ajánlat Fotó: Kovács Péter

Naby Keita lehetőségei: Fradi vagy Kína

Mint ismert, Naby Keita tavaly januárban érkezett kölcsönben a magyar rekordbajnokhoz, és korábbi sajtóhírek szerint sikerült elvi megállapodást kötni a német Werder Bremennel a játékos maradásáról – miután állítólag a középpályással már hetekkel ezelőtt megegyeztek a szerződés feltételeiről. A CsakFoci viszont most a Bildre hivatkozva arról számolt be, hogy időközben a játékosért egy konkrét és jó ajánlattal jelentkezett be egy kínai Szuperliga-klub. A másik opció továbbra a Fradi, de a német portál azt írta, a magyar klub nem élt az opció lehívásával, inkább azon dolgozik, hogy a guineai válogatott középpályást olcsóbban szerezze meg. A Werdernek viszont az az érdeke, hogy mielőbb megszabaduljon Keita bérterhétől.

Egy, a játékoshoz közel álló forrás korábban azt állította, hogy a BL-győztes középpályás imádja Magyarországot és szívesen maradna. Ám egy jól jövedelmező kínai ajánlat is csábító tud lenni.