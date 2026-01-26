Gyászol a Vasas SC, hatalmas veszteség érte őket

A Magyar Birkózó Szövetségtől érkezett a hír, hogy 77 éves korában elhunyt Kollárik Mihály, aki 1988 es 2000 között, egy meghatározó időszakban vezette a Vasas birkózószakosztályát - olvasható a gyászhír Vasas SC hivatalos honlapján.

Gyászol a Vasas SC

Munkásságáért Kollárik Mihályt a Vasas SC aranygyűrű kitüntetést adományozott neki.

Emlékét megőrizzük! Nyugodjon békében!

- tették hozzá az oldalukon.