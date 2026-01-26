RETRO RÁDIÓ

Gyászol a Vasas SC, hatalmas veszteség érte őket

A hivatalos oldalukon osztották meg a szomorú hírt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 11:25
veszteség Vasas SC gyász

A Magyar Birkózó Szövetségtől érkezett a hír, hogy 77 éves korában elhunyt Kollárik Mihály, aki 1988 es 2000 között, egy meghatározó időszakban vezette a Vasas birkózószakosztályát - olvasható a gyászhír Vasas SC hivatalos honlapján.

Hatalmas veszteség érte őket: gyászol a Vasas SC / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Gyászol a Vasas SC

Munkásságáért Kollárik Mihályt a Vasas SC aranygyűrű kitüntetést adományozott neki.

Emlékét megőrizzük! Nyugodjon békében!

- tették hozzá az oldalukon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
