Gyászol a Vasas SC, hatalmas veszteség érte őket
A hivatalos oldalukon osztották meg a szomorú hírt.
A Magyar Birkózó Szövetségtől érkezett a hír, hogy 77 éves korában elhunyt Kollárik Mihály, aki 1988 es 2000 között, egy meghatározó időszakban vezette a Vasas birkózószakosztályát - olvasható a gyászhír Vasas SC hivatalos honlapján.
Gyászol a Vasas SC
Munkásságáért Kollárik Mihályt a Vasas SC aranygyűrű kitüntetést adományozott neki.
Emlékét megőrizzük! Nyugodjon békében!
- tették hozzá az oldalukon.
