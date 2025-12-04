RETRO RÁDIÓ

Gyászol a sportvilág: elhunyt a 77-szeres magyar válogatott kézilabdázó

Ötvenkét éves korában érte a halál. Rengetegen gyászolják a sportolót.

Ötvenkét éves korában hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Mohácsi Árpád 77-szeres válogatott kézilabdázó.

Gyertya gyász halál tragédia
Fotó: Pexels (illusztráció)

A későbbi klasszis átlövő az általános iskolában sajátította el a sportág alapjait Skaliczki László irányításával, aki később is éveken át az edzője és mentora volt.

A magyar szövetség (MKSZ) honlapján csütörtökön megjelent gyászjelentés felidézte, hogy Mohácsi szerepelt az Újkígyós SE, a Békéscsabai Előre KC, a Nyíregyháza, az Elektromos SE, a Dunaferr SE, a Fotex Veszprém, a Balatonfüredi KSE, a Tatabánya, a Százhalombatta és a Békési FKC színeiben, valamint Görögországban az Athinaikosz együttesénél. A Békéscsaba, a Nyíregyháza, a Dunaferr és az athéni csapat játékosaként is gólkirály lett az élvonalban, 2000-ben pedig az év legjobb férfi-kézilabdázójának választották Magyarországon.

A magyar és a görög bajnokságot egy-egy, a Görög Kupát szintén egy, a Magyar Kupát két alkalommal nyerte meg. Athénban és Újkígyóson egyaránt díszpolgárrá választották.

A juniorválogatott tagjaként 1993-ban hatodik lett a korosztályos világbajnokságon. A felnőtt válogatottban 1993 és 1995, illetve 2000 és 2004 között játszott 77 alkalommal. Két világ- és egy Európa-bajnokságon szerepelt.

Mohácsi Árpádot az MKSZ saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek – írja az MTI.

 

