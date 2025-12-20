RETRO RÁDIÓ

Legyőzte a csonttrák a 16 éves golfozót, még előtte állt az élet

Ritka csontrák támadta meg Johhnyt. Elvesztette a fiatal golfozó az Ewing-szarkómával vívott küzdelmét.

Kaliforniában nagyon rövid életet élhetett egy fiatal és tehetséges golfozó. Johnny mindössze 16 éves volt, előtte állt még az egész élete. 

16 évesen hunyt el a golfozó / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A golfozóért az egész közössége összefogott

Johnny Brande, egy tini golfozó elhunyt, miután ritka csontrákkal, Ewing-szarkómával vívott küzdelmet. Johnny-t májusban diagnosztizálták a betegségével. Az egész közössége összefogott érte.

A LA Dodgers szeptemberben meghívta őt, hogy eldobja az első labdát. A Chargers támadója, Joe Alt meglátogatta a kórházban, és az egész UCLA baseballcsapat is ugyanezt tette.

Szeptemberben Johnny befejezte 25. és egyben utolsó sugárkezelési napját. Egy hónappal később megműtötték, és további kemoterápiát és fizikoterápiát kapott. De ezek sem menthették meg az életét. 

(VIA)

 

