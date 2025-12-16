Gyász: 29 évesen elvitte a rák a válogatott csapatkapitányt
Mindössze 29 éves volt. Rákbetegségben elhunyt Lusanda Dumke rögbis.
29 éves korában elhunyt Lusanda Dumke rögbis, a dél-afrikai női válogatott csapatkapitánya. A fiatal sportolónő egy ritka típusú rákban szenvedett.
Lusanda Dumke rögbis rákban szenvedett
Dumke 33 alkalommal lépett pályára a válogatottban, 2022-ben pedig az év női rögbijátékosának is megválasztották a hazájában. Hónapokkal ezelőtt azonban a gyomorrák egy ritka formáját diagnosztizálták nála, és az életét már kezelésekkel sem tudták megmenteni.
Lusandára nemcsak csapatunk korábbi kapitányaként fognak emlékezni az emberek, hanem a bátorság és a kitartás megtestesítőjeként is. Szívből és alázattal játszott, mindig mindent beleadott a csapatért
– idézi a The Sun Mark Alexander, a dél-afrikai rögbiszövetség elnökének szavait. Hozzátette, szívszorító elveszíteni valakit ilyen fiatalon rákbetegség miatt
Gondolataink mindazokkal vannak, akik szerették és támogatták őt az útján. Kívánok nekik erőt, vigaszt és békét ebben a nehéz időszakban
– fogalmazott a sportvezető.
Lusanda Dumke utolsó nemzetközi szereplésére 2024-ben került sor, klubszinten pedig legutóbb az Izuzu Bulls Daisie csapatában játszott.
