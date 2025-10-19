Eltiltás a válogatott meccs után; Rossi máris új embert kereshet

A válogatottal foglalkozó cikkek voltak a héten olvasóink kedvencei.

Miljan Krpic reméli, hamarosan ismét együtt szerepelhet Kerkez Milossal, mégpedig a magyar válogatott színeiben. (Fotó: eto.hu)

Újra honosíthat a válogatott

Miljan Krpic, az ETO szerb–magyar védője, Kerkez Milossal közösen kezdte a pályafutását. A játékos pedig reméli, hamarosan ismét lehetőséget kap arra, hogy együtt szerepeljen a Liverpool fiatal tehetségével, mégpedig a magyar válogatott színeiben. Krpic a Kisalföldnek adott interjújában őszintén beszélt a közös múltról és a jövőbeli terveiről.

Eltiltás a válogatott meccs után

Nem marad következmények nélkül a kedd esti Portugália-Magyarország mérkőzés (2-2). Mint ismert, bár Cristiano Ronaldo gólrekordot állított fel – nála többször senki nem talált kapuba vb-selejtezőkön –, a hazai csapat reményei szertefoszlottak, hogy máris bebiztosítsa a helyét a jövő évi tornára. Hála az egyenlítőgólt szerző Liverpool-játékosnak, Szoboszlai Dominiknak – emelte ki az angol sajtó, amely Bruno Fernandes miatt viszont az aggodalmát fejezte ki.

Bruno Fernandesnek következményekkel jár a Portugália-Magyarország vb-selejtező (Fotó: Carlos Rodrigues / Getty Images)

Varga Barnabás a legnagyobbak között

Nem akármilyen hírt közölt válogatott csatáráról, Varga Barnabásról a Ferencváros. Mint ismert, a 30 éves támadó kedden még Portugáliában lépett pályára a nemzeti csapatban világbajnoki selejtezőn, majd a 2-2-es mérkőzés helyszínéről hazaérve nagy elismerésben részesült.

