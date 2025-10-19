RETRO RÁDIÓ

Eltiltás a válogatott meccs után; Rossi máris új embert kereshet

Elvesztette sztárját a válogatott, Kerkez Milos útját játhatja a Győr játékosa, Varga Barnabás remek hírt kapott. Ezek volt a Metropol legolvasottabb sport cikkei.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.19. 08:00
Kerkez Milos Varga Barnabás Portugália

A válogatottal foglalkozó cikkek voltak a héten olvasóink kedvencei.

Miljan Krpic reméli, hamarosan ismét együtt szerepelhet Kerkez Milossal, mégpedig a magyar válogatott színeiben.
Miljan Krpic reméli, hamarosan ismét együtt szerepelhet Kerkez Milossal, mégpedig a magyar válogatott színeiben. (Fotó: eto.hu)

Újra honosíthat a válogatott

Miljan Krpic, az ETO szerb–magyar védője, Kerkez Milossal közösen kezdte a pályafutását. A játékos pedig reméli, hamarosan ismét lehetőséget kap arra, hogy együtt szerepeljen a Liverpool fiatal tehetségével, mégpedig a magyar válogatott színeiben. Krpic a Kisalföldnek adott interjújában őszintén beszélt a közös múltról és a jövőbeli terveiről.

A részletekről ide kattintva olvashatsz.

Eltiltás a válogatott meccs után

Nem marad következmények nélkül a kedd esti Portugália-Magyarország mérkőzés (2-2). Mint ismert, bár Cristiano Ronaldo gólrekordot állított fel – nála többször senki nem talált kapuba vb-selejtezőkön –, a hazai csapat reményei szertefoszlottak, hogy máris bebiztosítsa a helyét a jövő évi tornára. Hála az egyenlítőgólt szerző Liverpool-játékosnak, Szoboszlai Dominiknak – emelte ki az angol sajtó, amely Bruno Fernandes miatt viszont az aggodalmát fejezte ki.

A részletekről ide kattintva olvashatsz.

Portugália-Magyarország vb-selejtező
Bruno Fernandesnek következményekkel jár a Portugália-Magyarország vb-selejtező (Fotó: Carlos Rodrigues / Getty Images)

Varga Barnabás a legnagyobbak között

Nem akármilyen hírt közölt válogatott csatáráról, Varga Barnabásról a Ferencváros. Mint ismert, a 30 éves támadó kedden még Portugáliában lépett pályára a nemzeti csapatban világbajnoki selejtezőn, majd a 2-2-es mérkőzés helyszínéről hazaérve nagy elismerésben részesült.

A részletekről ide kattintva olvashatsz.

Varga Barnabás
A világelitben Varga Barnabás fejjátéka Fotó: Mediaworks

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu