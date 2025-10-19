Eltiltás a válogatott meccs után; Rossi máris új embert kereshet
Elvesztette sztárját a válogatott, Kerkez Milos útját játhatja a Győr játékosa, Varga Barnabás remek hírt kapott. Ezek volt a Metropol legolvasottabb sport cikkei.
A válogatottal foglalkozó cikkek voltak a héten olvasóink kedvencei.
Újra honosíthat a válogatott
Miljan Krpic, az ETO szerb–magyar védője, Kerkez Milossal közösen kezdte a pályafutását. A játékos pedig reméli, hamarosan ismét lehetőséget kap arra, hogy együtt szerepeljen a Liverpool fiatal tehetségével, mégpedig a magyar válogatott színeiben. Krpic a Kisalföldnek adott interjújában őszintén beszélt a közös múltról és a jövőbeli terveiről.
A részletekről ide kattintva olvashatsz.
Eltiltás a válogatott meccs után
Nem marad következmények nélkül a kedd esti Portugália-Magyarország mérkőzés (2-2). Mint ismert, bár Cristiano Ronaldo gólrekordot állított fel – nála többször senki nem talált kapuba vb-selejtezőkön –, a hazai csapat reményei szertefoszlottak, hogy máris bebiztosítsa a helyét a jövő évi tornára. Hála az egyenlítőgólt szerző Liverpool-játékosnak, Szoboszlai Dominiknak – emelte ki az angol sajtó, amely Bruno Fernandes miatt viszont az aggodalmát fejezte ki.
A részletekről ide kattintva olvashatsz.
Varga Barnabás a legnagyobbak között
Nem akármilyen hírt közölt válogatott csatáráról, Varga Barnabásról a Ferencváros. Mint ismert, a 30 éves támadó kedden még Portugáliában lépett pályára a nemzeti csapatban világbajnoki selejtezőn, majd a 2-2-es mérkőzés helyszínéről hazaérve nagy elismerésben részesült.
A részletekről ide kattintva olvashatsz.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre