Képzeletből születő segítség – rajzpályázatot hirdetett az MVM a rászoruló gyermekekért
Lehet-e egy rajz több egy egyszerű képnél? Az MVM Csoport szerint igen: egy gyermek alkotása akár valódi segítséggé is válhat. Erre az alapgondolatra épül „A Varázskastély titkai” című rajzpályázat, amely a képzelet világát a társadalmi felelősségvállalással ötvözi. A program lehetőséget teremt arra, hogy a gyermekek kreativitása kézzelfogható támogatássá váljon a rászoruló fiatalok számára.
A felhívás azokhoz az intézményekhez szól, amelyek beteg, fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű vagy szociálisan rászoruló gyermekek fejlesztésével, oktatásával vagy gyógyításával foglalkoznak. Ezek a közösségek nap mint nap azért dolgoznak, hogy esélyt adjanak egy teljesebb, gazdagabb életre. A pályázat célja, hogy a gyermekek alkotóerején keresztül valódi segítséget nyújtson a mindennapi munkához.
Egy kérdés, amely életre kelti a képzeletet
A felhívás középpontjában egy egyszerű, mégis inspiráló kérdés áll: milyen egy varázskastély? A válasz minden gyermek fejében másként születik meg. Van, aki titkos járatokkal és magas tornyokkal teli palotát álmodik, más egy biztonságot és melegséget sugárzó menedéket rajzol. Ezek az alkotások nemcsak a szépségük miatt értékesek: feltárják az alkotók belső világát, érzéseit és vágyait. Egy-egy kastély lehet a szabadság, a biztonság vagy éppen a remény jelképe – minden mű saját világot teremt, ahol a képzelet és a valóság összefonódik.
Fontos tudnivalók a jelentkezéshez
A pályázatra kizárólag hivatalosan bejegyzett szervezetek nevezhetnek, egyetlen alkotással. A rajzot az adott intézményben élő vagy gondozott gyermek készíti el saját kezűleg. A művet digitalizált formában – JPG, JPEG vagy PNG fájlként, legfeljebb 2 MB méretben – kell feltölteni, a készítő és a szervezet nevének feltüntetésével.
A benyújtott alkotásnak eredetinek és hitelesnek kell lennie, valamint meg kell felelnie az etikai követelményeknek. Utólagos digitális módosítás nem engedélyezett, a pályázóknak gondoskodniuk kell a szükséges engedélyekről, valamint a jogszerű felhasználásról is.
Határidők és zsűrizés
A pályamunkákat 2026. április 7. és május 7. között lehet benyújtani a www.mvmelmenynap.hu oldalon, a „Pályázat” menüpont alatt. Az alkotásokat szakmai zsűri értékeli az egyediség, a mondanivaló és a kivitelezés minősége alapján.
Az eredményeket legkésőbb 2026. május 29-ig teszik közzé a pályázat hivatalos felületén, a nyerteseket e-mailben is értesítik.
Érezhető támogatás a mindennapokban
A kezdeményezés egyik legnagyobb értéke, hogy valódi segítséget nyújt: összesen 16 szervezet részesül támogatásban, egyenként 4 250 000 forint értékben. Ez az összeg lehetőséget teremt fejlesztőeszközök beszerzésére, terápiás foglalkozások bővítésére vagy új programok indítására. Nem egyszeri elismerésről van szó, hanem hosszabb távon is érezhető támogatásról, amely javíthatja a gyermekek mindennapjait.
A díjátadóra a 19. Élménynap keretében kerül sor 2026. szeptember 24-én, ahol a díjazott szervezetek gyermekei is részt vehetnek.
Ahol az álom valóra válik – MVM Élménynap
Az egész napos rendezvény egy mesebeli kastély világát idézi: a vendégeket királylányok és királyfik köszöntik, a bálteremben zene és tánc varázsolja el a közönséget, a könyvtárban izgalmas történetek kelnek életre, míg a kertben ügyességi próbák és interaktív játékok várják a résztvevőket. A bűvészek káprázatos mutatványai és a kézműves műhelyek tovább gazdagítják az élményt, lehetőséget adva mindenkinek, hogy saját kreatív alkotással térjen haza. A kastély hangulata, a látványos produkciók és a foglalkozások együtt hozzák létre azt a varázslatos élményt, amelyben kicsik és nagyok egyaránt átélhetik a mese csodálatos világát.
Több mint pályázat: közös ügy
Az MVM rajzpályázata nemcsak kreatív kihívás, hanem olyan kezdeményezés, amely hidat épít a képzelet és a valóság között. Teret ad az önkifejezésnek, támogatja az intézményeket, és közelebb hozza a társadalomhoz ezeket a fontos ügyeket.
A varázslatos kastély kapui már megnyíltak – de a mese még csak most kezdődik…
További információk: www.mvmelmenynap.hu
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre