Dróntámadás – Orbán Viktor felszólította a magyar kormányt: egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába

Orbán Viktor együttérzését fejezte ki, és üzent a magyar kormánynak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.29. 10:33
Módosítva: 2026.05.29. 10:34
dróntámadás magyar kormány Orbán Viktor

A romániai Galati városa egyik lakóépületbe csapódott egy eredeti pályájáról letért, robbanóanyagot tartalmazó orosz drón. Két ember megsérült, hetven embernek pedig el kellett hagynia az otthonát. „Május 28-ról 29-re virradó éjszaka az Oroszországi Föderáció újra dróntámadásokat indított civil és infrastrukturális célpontok ellen Ukrajnában, a romániai folyami határ közelében” – közölte a román védelmi minisztérium. Az orosz drón eredetileg egy ukrán célpont felé tartott, azonban eddig ismeretlen okok miatt végül belépett a román légtérbe és egy házba csapódott – írja a DW-re hivatkozva az Origo.

Az eddigi információk alapján egyébként a drón eredetileg ukrán célpontok felé tartott, azonban eddig ismeretlen okok miatt letért a pályájáról. A román légvédelem egészen a lakóépületbe csapódás pillanatáig követte az eszközt a radarokon, azonban a lakott övezetben kockázatos lett volna semlegesíteni.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor együttérzését fejezte ki (Fotó: NurPhoto via AFP)

„Együttérzünk a szomszédos Romániát ért dróntámadás sérültjeivel. Az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. Ezért felszólítjuk a magyar kormányt, hogy az előző kormány által kialakított semlegességi politikát tartsa fent, és egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába!”

– írta péntek délelőtt Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
