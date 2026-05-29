Dróntámadás – Orbán Viktor felszólította a magyar kormányt: egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába

A romániai Galati városa egyik lakóépületbe csapódott egy eredeti pályájáról letért, robbanóanyagot tartalmazó orosz drón. Két ember megsérült, hetven embernek pedig el kellett hagynia az otthonát. „Május 28-ról 29-re virradó éjszaka az Oroszországi Föderáció újra dróntámadásokat indított civil és infrastrukturális célpontok ellen Ukrajnában, a romániai folyami határ közelében” – közölte a román védelmi minisztérium. Az orosz drón eredetileg egy ukrán célpont felé tartott, azonban eddig ismeretlen okok miatt végül belépett a román légtérbe és egy házba csapódott – írja a DW-re hivatkozva az Origo.

Az eddigi információk alapján egyébként a drón eredetileg ukrán célpontok felé tartott, azonban eddig ismeretlen okok miatt letért a pályájáról. A román légvédelem egészen a lakóépületbe csapódás pillanatáig követte az eszközt a radarokon, azonban a lakott övezetben kockázatos lett volna semlegesíteni.

Orbán Viktor együttérzését fejezte ki, és üzent a magyar kormánynak

„Együttérzünk a szomszédos Romániát ért dróntámadás sérültjeivel. Az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. Ezért felszólítjuk a magyar kormányt, hogy az előző kormány által kialakított semlegességi politikát tartsa fent, és egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába!”

– írta péntek délelőtt Orbán Viktor a Facebook-oldalán.