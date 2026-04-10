95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Így sarcolná meg a Tisza a magyar családokat – energiajogász számolta ki a brutális terheket

A szakértő szerint a dokumentumban szereplő javaslatok nemcsak a rezsiköltségeket robbantanák be, hanem az inflációt is elszabadíthatják, miközben a megtakarításokat is új adó sújtaná. A Tisza gazdasági és energetikai tervei nagyon fájnának a magyar családoknak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 14:00
A Tisza gazdasági terve, ha megvalósulna, azt nagyon megéreznék a magyar családok. Egy kétgyermekes, átlagjövedelmű család példáján keresztül mutatta be a lehetséges következményeket az energiajogász. Számításai szerint több intézkedés együttes hatása drámai lenne.

A tisza gazdasági terveit a magyar családok éreznék meg
Márciusban is Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági rezsiár. Ennek vetne véget a Tisza energiaterve (Fotó: Veres Viktor)

A Tisza energiatervek megvalósulása esetén:

  • az árréscsökkentés megszűnne
  • a védett üzemanyagárat eltörölnék
  • a rezsivédelem megszűnne

Ez évente mintegy 1,8 millió forintos többletterhet jelentene. Ehhez jönne még az úgynevezett energiafüggetlenségi adó, amely további 360 ezer forinttal csökkentené a család megtakarításait – magyarázza a szakember.

Ha mindehhez hozzávesszük a csomag további elemeit, például az szja emelését, a családi adókedvezmény megszüntetését és az anyák adómentességének eltörlését, akkor a teljes elvonás mértéke a brutális lenne.

A szóban forgó anyagot korábban Csercsa Balázs, a Tiszához köthető egykori vezető hozta nyilvánosságra. A párt részéről Magyar Péter azonnal cáfolta annak hitelességét, és hazugságnak nevezte. Az energiajogász arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs olyan dokumentum a Tisza Pártnál, ami ennek ellentmondana, ráadásul a terv narratívája megegyezik a tisza prominensek narratívájával. A dokumentum több ponton az Európai Bizottság iránymutatásaira hivatkozik, különösen az energiapolitika átalakítását illetően.

A kiszivárgott anyag alapján a következő lépések körvonalazódnak:

  • a védett energiaárak kivezetése
  • a lakossági gáz- és áramárak piacosítása
  • a MOL dunai finomítójának átállítása
  • MOL és az MVM átalakítása
  • új energiafüggetlenségi adó bevezetése
    A szakértő szerint ezek együtt alapjaiban változtatnák meg a jelenlegi rendszert. Az olajár emelkedése nemcsak a benzinkutaknál jelentkezne. Az energiajogász hangsúlyozta: drágulna a szállítás, nőnének az élelmiszerárak, emelkednének a szolgáltatások költségei.

Magyarország jelenleg az egyik legalacsonyabb gáz- és villamosenergia-árral rendelkezik Európában, részben az orosz energiahordozók és a jelenlegi szabályozás miatt. A szakértő szerint ezek nélkül az előnyök megszűnnének.

A számítások szerint egy négytagú család éves rezsiköltsége: a jelenlegi kb. 250 ezer forintról akár 1–1,2 millió forintra is emelkedhetne. Ezzel párhuzamosan az üzemanyagárak is jelentősen nőnének, ami további drágulási spirált indítana el.

Az energiajogász  szerint a folyamat vége egy komoly gazdasági sokk lehet: akár 20 százalékos infláció és csökkenő reálbérek. Ráadásul a megtakarításokat is új adó terhelné, így a családok pénzügyi tartalékai is gyorsabban apadnának – írja a Ripost. 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu