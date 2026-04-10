Így sarcolná meg a Tisza a magyar családokat – energiajogász számolta ki a brutális terheket
A szakértő szerint a dokumentumban szereplő javaslatok nemcsak a rezsiköltségeket robbantanák be, hanem az inflációt is elszabadíthatják, miközben a megtakarításokat is új adó sújtaná. A Tisza gazdasági és energetikai tervei nagyon fájnának a magyar családoknak.
A Tisza gazdasági terve, ha megvalósulna, azt nagyon megéreznék a magyar családok. Egy kétgyermekes, átlagjövedelmű család példáján keresztül mutatta be a lehetséges következményeket az energiajogász. Számításai szerint több intézkedés együttes hatása drámai lenne.
A Tisza energiatervek megvalósulása esetén:
- az árréscsökkentés megszűnne
- a védett üzemanyagárat eltörölnék
- a rezsivédelem megszűnne
Ez évente mintegy 1,8 millió forintos többletterhet jelentene. Ehhez jönne még az úgynevezett energiafüggetlenségi adó, amely további 360 ezer forinttal csökkentené a család megtakarításait – magyarázza a szakember.
Ha mindehhez hozzávesszük a csomag további elemeit, például az szja emelését, a családi adókedvezmény megszüntetését és az anyák adómentességének eltörlését, akkor a teljes elvonás mértéke a brutális lenne.
A szóban forgó anyagot korábban Csercsa Balázs, a Tiszához köthető egykori vezető hozta nyilvánosságra. A párt részéről Magyar Péter azonnal cáfolta annak hitelességét, és hazugságnak nevezte. Az energiajogász arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs olyan dokumentum a Tisza Pártnál, ami ennek ellentmondana, ráadásul a terv narratívája megegyezik a tisza prominensek narratívájával. A dokumentum több ponton az Európai Bizottság iránymutatásaira hivatkozik, különösen az energiapolitika átalakítását illetően.
A kiszivárgott anyag alapján a következő lépések körvonalazódnak:
- a védett energiaárak kivezetése
- a lakossági gáz- és áramárak piacosítása
- a MOL dunai finomítójának átállítása
- MOL és az MVM átalakítása
- új energiafüggetlenségi adó bevezetése
A szakértő szerint ezek együtt alapjaiban változtatnák meg a jelenlegi rendszert. Az olajár emelkedése nemcsak a benzinkutaknál jelentkezne. Az energiajogász hangsúlyozta: drágulna a szállítás, nőnének az élelmiszerárak, emelkednének a szolgáltatások költségei.
Magyarország jelenleg az egyik legalacsonyabb gáz- és villamosenergia-árral rendelkezik Európában, részben az orosz energiahordozók és a jelenlegi szabályozás miatt. A szakértő szerint ezek nélkül az előnyök megszűnnének.
A számítások szerint egy négytagú család éves rezsiköltsége: a jelenlegi kb. 250 ezer forintról akár 1–1,2 millió forintra is emelkedhetne. Ezzel párhuzamosan az üzemanyagárak is jelentősen nőnének, ami további drágulási spirált indítana el.
Az energiajogász szerint a folyamat vége egy komoly gazdasági sokk lehet: akár 20 százalékos infláció és csökkenő reálbérek. Ráadásul a megtakarításokat is új adó terhelné, így a családok pénzügyi tartalékai is gyorsabban apadnának – írja a Ripost.
