Így sarcolná meg a Tisza a magyar családokat – energiajogász számolta ki a brutális terheket

A Tisza gazdasági terve, ha megvalósulna, azt nagyon megéreznék a magyar családok. Egy kétgyermekes, átlagjövedelmű család példáján keresztül mutatta be a lehetséges következményeket az energiajogász. Számításai szerint több intézkedés együttes hatása drámai lenne.

Márciusban is Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági rezsiár. Ennek vetne véget a Tisza energiaterve (Fotó: Veres Viktor)

A Tisza energiatervek megvalósulása esetén:

az árréscsökkentés megszűnne

a védett üzemanyagárat eltörölnék

a rezsivédelem megszűnne

Ez évente mintegy 1,8 millió forintos többletterhet jelentene. Ehhez jönne még az úgynevezett energiafüggetlenségi adó, amely további 360 ezer forinttal csökkentené a család megtakarításait – magyarázza a szakember.

Ha mindehhez hozzávesszük a csomag további elemeit, például az szja emelését, a családi adókedvezmény megszüntetését és az anyák adómentességének eltörlését, akkor a teljes elvonás mértéke a brutális lenne.

A szóban forgó anyagot korábban Csercsa Balázs, a Tiszához köthető egykori vezető hozta nyilvánosságra. A párt részéről Magyar Péter azonnal cáfolta annak hitelességét, és hazugságnak nevezte. Az energiajogász arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs olyan dokumentum a Tisza Pártnál, ami ennek ellentmondana, ráadásul a terv narratívája megegyezik a tisza prominensek narratívájával. A dokumentum több ponton az Európai Bizottság iránymutatásaira hivatkozik, különösen az energiapolitika átalakítását illetően.

A kiszivárgott anyag alapján a következő lépések körvonalazódnak:

a védett energiaárak kivezetése

a lakossági gáz- és áramárak piacosítása

a MOL dunai finomítójának átállítása

MOL és az MVM átalakítása

új energiafüggetlenségi adó bevezetése

A szakértő szerint ezek együtt alapjaiban változtatnák meg a jelenlegi rendszert. Az olajár emelkedése nemcsak a benzinkutaknál jelentkezne. Az energiajogász hangsúlyozta: drágulna a szállítás, nőnének az élelmiszerárak, emelkednének a szolgáltatások költségei.

Magyarország jelenleg az egyik legalacsonyabb gáz- és villamosenergia-árral rendelkezik Európában, részben az orosz energiahordozók és a jelenlegi szabályozás miatt. A szakértő szerint ezek nélkül az előnyök megszűnnének.