A Tisza gazdasági terve ízig-vérig baloldali megszorítócsomag
Baloldali gazdasági szakemberek akárhogy is rakják össze a gondolataikat, abból mindig megszorítócsomag jön ki.
A Tisza-megszorítócsomag Orbán Viktor szerint olyan baloldali konstrukció, ami ellen érdemes harcolni, hiszen radikális adóemeléseket tartalmaz és a a nyugdíj-, illetve egészségügy privatizációját.
A Tisza-megszorítócsomag ellen érdemes harcolni
A Tisza gazdasági programjáról egy szakállas vicc jut mindig az eszembe a szovjet hűtőgépgyári dolgozóról, aki akárhogy is rakta össze a kilopott alkatrészeket, mindig tank jött ki belőle. Baloldali bankárok, baloldali közgazdászok, baloldali gazdasági szakemberek akárhogy is rakják össze a gondolataikat, abból mindig megszorítócsomag jön ki. A Tisza gazdasági terve ízig-vérig baloldali megszorítócsomag: radikális adóemelést jelentő progresszív adó, a vállalkozások megsarcolása, nyugdíj- és egészségügyi privatizáció. Ez ellen érdemes harcolni. Szép feladat. Meg is tesszük!
– írja a miniszterelnök legfrissebb bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre