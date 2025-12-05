RETRO RÁDIÓ

A Tisza gazdasági terve ízig-vérig baloldali megszorítócsomag

Baloldali gazdasági szakemberek akárhogy is rakják össze a gondolataikat, abból mindig megszorítócsomag jön ki.

Metropol
2025.12.05.
Módosítva: 2025.12.05. 14:53
A Tisza-megszorítócsomag Orbán Viktor szerint olyan baloldali konstrukció, ami ellen érdemes harcolni, hiszen radikális adóemeléseket tartalmaz és a a nyugdíj-, illetve egészségügy privatizációját.

A Tisza-megszorítócsomag ellen érdemes harcolni

A Tisza gazdasági programjáról egy szakállas vicc jut mindig az eszembe a szovjet hűtőgépgyári dolgozóról, aki akárhogy is rakta össze a kilopott alkatrészeket, mindig tank jött ki belőle. Baloldali bankárok, baloldali közgazdászok, baloldali gazdasági szakemberek akárhogy is rakják össze a gondolataikat, abból mindig megszorítócsomag jön ki. A Tisza gazdasági terve ízig-vérig baloldali megszorítócsomag: radikális adóemelést jelentő progresszív adó, a vállalkozások megsarcolása, nyugdíj- és egészségügyi privatizáció. Ez ellen érdemes harcolni. Szép feladat. Meg is tesszük!

– írja a miniszterelnök legfrissebb bejegyzésében.

 

