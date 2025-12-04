Orbán Viktor felhívást adott ki: ez mindenkinek szól
A miniszterelnök azonnali cselekvésre ösztönöz.
Orbán Viktor nem győzi hangsúlyozni: létrejött saját csatornája a Facebookon, amelyhez érdemes csatlakozni, ha valaki naprakész szeretne lenni.
Orbán Viktor: Iratkozz fel te is!
Elindult a hírcsatornám.
Egyenesen Viktortól
Iratkozz fel te is!
- írta Orbán Viktor a Facebookon, amelyhez egy videót is csatolt.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre