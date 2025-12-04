Orbán Viktor: 11 %-kal emeltük a minimálbért, 8%-kal a garantált bérminimumot

A minimál bér 11%-kal fog nőni, és ez 322.800 forintot jelent havonta. Ez az új minimál bér Magyarországon. A garantált bérminimum 7%-kal nő, és ez 373.200 forintot jelent havonta.

Ezek az új számok, amelyek alapján dolgozni fog a magyar gazdaság 2026-ban. Van még egy fontos szám, hány embert érint ez. Direktben, tehát közvetlenül azok, akik ez alatt a bérszabályozás alatt dolgoznak, két csoportban, összességükben 700 ezres számot tesznek ki.

Tehát ez a megállapodás közvetlenül 700 ezer munkavállalónak, mondhatjuk úgy is, hogy 700 ezer családnak a jövedelmi viszonyait javítja a következő évre nézve.