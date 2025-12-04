RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: 11 %-kal emeltük a minimálbért, 8%-kal a garantált bérminimumot

Hatalmas segítség a magyar családoknak.

Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy miként változik a minimálbér, és a garantált bérminimum.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Orbán Viktor
Fotó: MW

Orbán Viktor: 11 %-kal emeltük a minimálbért, 8%-kal a garantált bérminimumot

A minimál bér 11%-kal fog nőni, és ez 322.800 forintot jelent havonta. Ez az új minimál bér Magyarországon. A garantált bérminimum 7%-kal nő, és ez 373.200 forintot jelent havonta.

Ezek az új számok, amelyek alapján dolgozni fog a magyar gazdaság 2026-ban. Van még egy fontos szám, hány embert érint ez. Direktben, tehát közvetlenül azok, akik ez alatt a bérszabályozás alatt dolgoznak, két csoportban, összességükben 700 ezres számot tesznek ki.

Tehát ez a megállapodás közvetlenül 700 ezer munkavállalónak, mondhatjuk úgy is, hogy 700 ezer családnak a jövedelmi viszonyait javítja a következő évre nézve.

- mondta el Facebook videójában Orbán Viktor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
