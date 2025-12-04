Orbán Viktor exkluzív videót osztott meg a kórházfelújításról
A Szeretetkórház felújítása hatalmas sikernek örvend.
Orbán Viktor Facebookon tette közzé a Szeretetkórház átadásán készült felvételeket.
Orbán Viktor: Isten áldja Önöket!
Felújított kórház - kicsit másképp
- írta a Facebookon megosztott videójához Orbán Viktor.
