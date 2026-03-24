Szuverenitásvédelmi Hivatal: Panyi Szabolcs hálózati személy!

A Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyarországi politikai nyomásgyakorlás és dezinformációs kampányok vizsgálata során Panyi Szabolcsot az Európai Bizottság és az Egyesült Államok demokrata hátterű megbízói által finanszírozott és mozgatott hálózati személyként azonosította.



Panyi Szabolcs

A Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyarországi politikai nyomásgyakorlás és dezinformációs kampányok vizsgálata során az Európai Bizottság és az Egyesült Államok demokrata hátterű megbízói által finanszírozott és mozgatott hálózati személyként azonosította Panyi Szabolcsot – áll a hivatal keddi közleményében.

„A saját bevallása szerint külföldi titkosszolgálatokkal együttműködő Panyihoz kapcsolódó szervezetek szintén a transzatlanti nyomásgyakorló hálózatnak a részei" – írták a „Panyi Szabolcs nevű hálózati személlyel" foglalkozó gyorsjelentésükkel összefüggésben küldött közleményében.

Panyi Szabolcs kapcsolatrendszerének kiépülésében jelentős szerepet játszottak az Egyesült Államokban elnyert ösztöndíjak, valamint a Transparency International által szervezett szakmai programok.

Kutatói tevékenységét egy, az Atlantic Council égisze alatt működő szervezetnél végezte. Az Atlantic Council tagja a 2022-es választások kapcsán feltárt tiltott külföldi finanszírozásokban kulcsszerepet játszó Korányi Dávid, illetve az egykori baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon is – emelték ki.

Panyi Szabolcs elsősorban a Direkt36 és a VSquare portálokhoz kötődik. A Direkt36 korábban a Transparency International Magyarország támogatásával működött, finanszírozói között pedig olyan brüsszeli és Soros-pénzekből működő szervezetek is megtalálhatóak, mint a Sigrid Rausing Trust vagy a Civitates Alapítvány. A portál 2026-ban Berlinbe költözött.

A német főváros több elemzés szerint a Magyarországgal szemben végrehajtott dezinformációs és politikai műveletek stratégiai gócpontja

– írták.

A VSquare a visegrádi térségre fókuszáló kezdeményezésként jött létre, feladata, hogy varsói központjából fogja össze az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) nevű politikai nyomásgyakorló szervezet közép-európai partnereit – tették hozzá.