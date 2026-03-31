Átadták a Szent János kórház szemészeti osztályát

Az uniós forrásokból több magyarországi kórház kaphatott támogatásokat, jelentős összeget kapott a Szent János kórház is. Steiner Attila választókerületi elnök, energetikáért felelős államtitkár bejegyzésében tette közzé, hogy a szemészeti osztály 3 milliárd forintból újulhatott meg.

Átalakul a Szent János kórház – jelentős támogatást kapott a szemészeti osztály

Bár az ellenzék mindent megtesz, hogy Magyarország ne jusson hozzá bizonyos forrásokhoz, a Fidesz képviselői korábban már bejelentették, hogy több mint 31,5 milliárd forintos forrás érkezett az Európai Uniótól állami, egyházi és civil fenntartású kórházak támogatására. A János Kórház két épületét is felújítják, több mint 6 milliárd forint keretösszeggel, a Szent János kórház szemészeti osztálya pedig 3 milliárd forint támogatást kapott.

Ennek átadásáról posztolt Steiner Attila közösségi oldalán. Az államtitkár régóta dolgozik az Észak-Budai Szent János Centrumkórház vezetőségével, hogy korszerűsítsék az egészségügyi ellátást és megfelelő környezetet biztosítsanak a betegek számára. A gyermekellátásban is komoly együttműködést mutatnak, hiszen egy ilyen forgalmú kórházban ez kiemelkedően fontos.

Ez nemcsak egy felújítás, hanem valódi minőségi ugrás: korszerű műszerek, modern környezet, biztonságosabb és gyorsabb ellátás a betegeknek. A János Kórház mostantól 21. századi színvonalon fogadhatja az ide érkezőket. Fontos lépés ez a budai egészségügy megerősítésében – mert hisszük, hogy a helyieknek jár a magas színvonalú, méltó ellátás a saját kerületükben

– írja posztjában Steiner Attila.

Az egészségügy jelentősen fejlődik Hegyvidéken. Szintén megújult a Városmajori Szívklinika, 14,5 milliárd forintból, továbbá a Kútvölgyi tömb járóbeteg szakrendelőjének felújítását is megkezdték már. Budán belátható időn belül a 21. századnak megfelelő egészségügyi intézmények fognak működni.