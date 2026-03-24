RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor figyelmeztet: Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak

Fontos dologra hívta fel a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 16:33
Mint arról már beszámoltunk, nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Ennek kapcsán Orbán Viktor egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben fontos dologra figyelmeztetett a miniszterelnök.

Vigyázat magyarok!

Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak. Ki-be járnak a Tisza pártban, ők fejlesztik az online mozgósító hálózatukat. Lehallgatják a külügyminiszterünket. Mindent bevetnek, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Belehúznának a háborújukba, és vinnék a magyarok pénzét. Ne hagyjuk. Találkozzunk Nagykanizsán ma 18h-kor!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
