Orbán Viktor elárulta, mire van szükség a veszélyek korában
Három dolgot említett a kormányfő.
„A változtatás a lehető legnagyobb kockázat, amely tönkreteheti nemcsak az önök, hanem a gyerekeik meg az unokáik életét is. Ezért ne a változás, hanem a biztonság mellett, a biztos választás mellett szavazzunk április 12-én!” – mondta országjáró beszédében Orbán Viktor.
Tiszta fej, hidegvér, biztos kéz – erre van szükség a veszélyek korában. Ez csak a Fidesznél van meg! Ezért április 12-én szavazzunk a biztos választásra, a Fideszre!
– írta a kormányfő a Facebook-oldalán.
Hírlevél-feliratkozás
