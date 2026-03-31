RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Ócsa nem tiszásoknak való vidék – így zajlott Orbán Viktor országjárása

Orbán Viktor országjárásának szinte az összes helyszínére odaküldte Magyar Péter az embereit, hogy hergeljék a békés, nyugodt résztvevőket. Azonban ez alkalommal Ócsán elmaradt a füttyögés, amire a miniszterelnök is számított, hiszen tudta, a mai helyszínen a Fidesznek a támogatottsága a legerősebb.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.31. 19:53
Március 31-én, kedden délután 18 órakor folytatódott Orbán Viktor miniszterelnök országjárása, aminek ezúttal a Pest vármegyei Ócsa adott otthont, ahol a kormányfőt ismételten hatalmas tömeg fogadta. Az elmúlt országjárások során rendre néhány tiszás próbálta provokálni a békés, nyugodt jobboldalikat, azonban őket minden alkalommal rendre intette Orbán Viktor. Most viszont úgy tűnik az agresszív tiszások lendülete alábbhagyott. 

Orbán Viktor Ócsán tartotta a mai országjárását (Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet)

A miniszterelnök a beszéde elején megkérdezte a részvevőket, hogy vannak-e a helyszínen tiszások. A kérdésére a választ azonnal meg is kapta, ugyanis kiderült, Ócsa nem az a település, ahol Magyar Péter hergelői keresnivalója lenne. 

Tömeges jelentkezés nincsen, sejtettem, hogy ez itt tájidegen a tiszásoknak

– jegyezte meg humorosan a miniszterelnök, akinek szavait a Ripost idézte. Majd a kormányfő hozzátette, hogyha mégis „itt volnának, azért figyeljenek, hátha találnak néhány olyan gondolatot, hogy ne a Tiszára, hanem a Fideszre szavazzanak majd két hét múlva!”

Ezután arról beszélt, hogy a kormánypártok szimpatizánsai minden országjáráson többen vannak. Sőt, ők képviselik a békét és a nyugalmat. A tiszások pedig mindig az ünneprontók szerepébe bújnak. 

A kormányfő hangsúlyozta, hogy április 12-én győzni fognak, és szerinte az emberek inkább a szomszédaikra hallgatnak, mint a politikusokra, ezért arra kért mindenkit, beszéljen a környezetében élőkkel. Arra biztatott továbbá, hogy csatlakozzanak a győztesekhez, és szavazzanak a Fideszre. 

Orbán Viktor a beszéde végén megköszönte azt a rengeteg támogatást, amit az elmúlt évek során kapott a jobboldali érzésű emberektől. 

 

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
