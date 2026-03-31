Ócsa nem tiszásoknak való vidék – így zajlott Orbán Viktor országjárása
Orbán Viktor országjárásának szinte az összes helyszínére odaküldte Magyar Péter az embereit, hogy hergeljék a békés, nyugodt résztvevőket. Azonban ez alkalommal Ócsán elmaradt a füttyögés, amire a miniszterelnök is számított, hiszen tudta, a mai helyszínen a Fidesznek a támogatottsága a legerősebb.
Március 31-én, kedden délután 18 órakor folytatódott Orbán Viktor miniszterelnök országjárása, aminek ezúttal a Pest vármegyei Ócsa adott otthont, ahol a kormányfőt ismételten hatalmas tömeg fogadta. Az elmúlt országjárások során rendre néhány tiszás próbálta provokálni a békés, nyugodt jobboldalikat, azonban őket minden alkalommal rendre intette Orbán Viktor. Most viszont úgy tűnik az agresszív tiszások lendülete alábbhagyott.
A miniszterelnök a beszéde elején megkérdezte a részvevőket, hogy vannak-e a helyszínen tiszások. A kérdésére a választ azonnal meg is kapta, ugyanis kiderült, Ócsa nem az a település, ahol Magyar Péter hergelői keresnivalója lenne.
Tömeges jelentkezés nincsen, sejtettem, hogy ez itt tájidegen a tiszásoknak
– jegyezte meg humorosan a miniszterelnök, akinek szavait a Ripost idézte. Majd a kormányfő hozzátette, hogyha mégis „itt volnának, azért figyeljenek, hátha találnak néhány olyan gondolatot, hogy ne a Tiszára, hanem a Fideszre szavazzanak majd két hét múlva!”
Ezután arról beszélt, hogy a kormánypártok szimpatizánsai minden országjáráson többen vannak. Sőt, ők képviselik a békét és a nyugalmat. A tiszások pedig mindig az ünneprontók szerepébe bújnak.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy április 12-én győzni fognak, és szerinte az emberek inkább a szomszédaikra hallgatnak, mint a politikusokra, ezért arra kért mindenkit, beszéljen a környezetében élőkkel. Arra biztatott továbbá, hogy csatlakozzanak a győztesekhez, és szavazzanak a Fideszre.
Orbán Viktor a beszéde végén megköszönte azt a rengeteg támogatást, amit az elmúlt évek során kapott a jobboldali érzésű emberektől.
