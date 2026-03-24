Elképesztő, mit szorongatott a kezében Orbán Viktor beszéde alatt a fiatal fiú
Brutális embertömeg gyűlt össze kedd este Nagykanizsán, az Erzsébet téren. Orbán Viktor országjárásán minden helyszínen és minden alkalommal nagyon sokan vesznek részt, fiatalok is.
Március végén már a választás hajrájában tartunk, Orbán Viktor pedig fáradhatatlanul dolgozik. Folytatja az országjárást is. Nagykanizsán is békemenetellel kezdődött a rendezvény, hatalmas tömeg várta a miniszterelnököt. Rengeteg gyermek és fiatal is részt vett az eseményen.
A nagykanizsai rendezvényen is látványos volt a fiatalok jelenléte, ami az utóbbi időszak kampányeseményein egyre inkább visszatérő jelenség. A mostani tömegben egy fiatal srác azzal tűnt ki, hogy a beszédek alatt a magasba emelt egy fényképet. A fényképen a fiatal Orbán Viktor volt látható.
A srác egy DPK-s pulcsit viselt, aminek a felirata:
Egy az algoritmus, egy a tábor!
Nemcsak a mostani országjáráson, hanem korábban a Békemeneten is tömegesen vettek részt fiatalok, sokszor kifejezetten gimnazista korosztályból.
A miniszterelnök körül gyakran hosszú sorok alakulnak ki: sok fiatal vár arra, hogy közös fotót készíthessen vele. Ezek a képek aztán rendszeresen felbukkannak a közösségi médiában is, ahol „orbános” feliratú, firkás vagy egyedi, saját készítésű feliratokkal ellátott pulóverekben pózolnak. A jelenség jól mutatja, hogy a kampány nemcsak politikai, hanem közösségi élménnyé is vált a fiatal támogatók számára.
Orbán Viktor miniszterelnök Nagykanizsán tartott kampánybeszédében a következő hetek fontosságáról és a választás tétjéről beszélt. Kiemelte: a kormány célja, hogy mindenki számára legyen biztos munkahely, és a családok jólétét erősítse.
A Jóisten mindannyiunknak munkát adjon, amelynek haszna, értelme és gyümölcse van
– mondta, hangsúlyozva a stabil gazdasági alapokat.
A fiatalokhoz többször is szólt: Magyarország az ő hazájuk, ahol könnyebben juthatnak saját otthonhoz. Orbán arról beszélt, hogy az előttünk álló években nem engedik, hogy ukránbarát kormány alakuljon, mert az hosszú távon terheket róna a fiatalokra és a családokra.
Beszéde végén a miniszterelnök a családoknak szóló üzenettel zárta: bő gyermekáldást, boldog családokat és megértő társakat kívánt minden jelenlévőnek, kiemelve a közösség és a szomszédság fontosságát.
Azt is elmondta Orbán Viktor, hogy milyen veszély fenyegeti a fiatalokat: ha egy ukránbarát kormány kerül hatalomra, akkor a következő húsz évüket elveszíthetik.
Az európai gazdaság bajban van, nincs pénz, ezért az unió hitelt vesz fel Ukrajna megsegítésére, amire a tagállamok szolgáltatják a fedezetet. Az ukránoknak pedig csak akkor kell fizetni, hogyha legyőzték az oroszokat. Ezzel pedig még az unokáinkat is eladósítanák
– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, amennyiben megkapja a felhatalmazást a további kormányzáshoz, továbbra is gátat szab az unió háborús pszichózisának.
