RETRO RÁDIÓ

Elképesztő, mit szorongatott a kezében Orbán Viktor beszéde alatt a fiatal fiú

Brutális embertömeg gyűlt össze kedd este Nagykanizsán, az Erzsébet téren. Orbán Viktor országjárásán minden helyszínen és minden alkalommal nagyon sokan vesznek részt, fiatalok is.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 20:27
Békemenet orbán viktor országjárás

Március végén már a választás hajrájában tartunk, Orbán Viktor pedig fáradhatatlanul dolgozik. Folytatja az országjárást is. Nagykanizsán is békemenetellel kezdődött a rendezvény, hatalmas tömeg várta a miniszterelnököt. Rengeteg gyermek és fiatal is részt vett az eseményen. 

A nagykanizsai rendezvényen is látványos volt a fiatalok jelenléte, ami az utóbbi időszak kampányeseményein egyre inkább visszatérő jelenség.  A mostani tömegben egy fiatal srác azzal tűnt ki, hogy a beszédek alatt a magasba emelt egy fényképet. A fényképen a fiatal Orbán Viktor volt látható.

 

A srác egy DPK-s pulcsit viselt, aminek a felirata:

Egy az algoritmus, egy a tábor!

Nemcsak a mostani országjáráson, hanem korábban a Békemeneten is tömegesen vettek részt fiatalok, sokszor kifejezetten gimnazista korosztályból.

A miniszterelnök körül gyakran hosszú sorok alakulnak ki: sok fiatal vár arra, hogy közös fotót készíthessen vele. Ezek a képek aztán rendszeresen felbukkannak a közösségi médiában is, ahol „orbános” feliratú, firkás  vagy egyedi, saját készítésű feliratokkal ellátott pulóverekben pózolnak. A jelenség jól mutatja, hogy a kampány nemcsak politikai, hanem közösségi élménnyé is vált a fiatal támogatók számára.

Orbán Viktor miniszterelnök Nagykanizsán tartott kampánybeszédében a következő hetek fontosságáról és a választás tétjéről beszélt. Kiemelte: a kormány célja, hogy mindenki számára legyen biztos munkahely, és a családok jólétét erősítse.

 A Jóisten mindannyiunknak munkát adjon, amelynek haszna, értelme és gyümölcse van

– mondta, hangsúlyozva a stabil gazdasági alapokat.

A fiatalokhoz  többször is szólt: Magyarország az ő hazájuk, ahol könnyebben juthatnak saját otthonhoz. Orbán arról beszélt, hogy az előttünk álló években nem engedik, hogy ukránbarát kormány alakuljon, mert az  hosszú távon terheket róna a fiatalokra és a családokra.

Beszéde végén a miniszterelnök a családoknak szóló üzenettel zárta: bő gyermekáldást, boldog családokat és megértő társakat kívánt minden jelenlévőnek, kiemelve a közösség és a szomszédság fontosságát.
Azt is elmondta Orbán Viktor, hogy milyen veszély fenyegeti a fiatalokat: ha egy ukránbarát kormány kerül hatalomra, akkor a következő húsz évüket elveszíthetik.

Az európai gazdaság bajban van, nincs pénz, ezért az unió hitelt vesz fel Ukrajna megsegítésére, amire a tagállamok szolgáltatják a fedezetet. Az ukránoknak pedig csak akkor kell fizetni, hogyha legyőzték az oroszokat. Ezzel pedig még az unokáinkat is eladósítanák

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, amennyiben megkapja a felhatalmazást a további kormányzáshoz, továbbra is gátat szab az unió háborús pszichózisának.
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu