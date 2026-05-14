Felkérdezték Agárdi Szilvit: „Ez tényleg a te hangod?!”

Agárdi Szilvia tehetsége vitathatatlan, azon kevés híresség közé tartozik, akiknek rajongótábora hatalmas, s jóformán egyetlen utálkozó sem tűnik fel a kommentszekciókban és az üzenetei között. Most azonban furcsa jelenségre hívta fel a figyelmet: van, aki azt hiszi, stúdiótrükkökkel javítja fel a hangját.

Agárdi Szilvi a hangja miatt magyarázkodni kényszerült (Fotó: Facebook/Agárdi Szilvi)

A hangjáról kérdezték Agárdi Szilvit

Agárdi Szilvi legutóbbi TikTok-videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy bizony vannak, akik nem hiszik el, valóban úgy szól a hangja, ahogy a videóiban és a tévében…

„Ez tényleg a te hangod?!” – szögezték neki a kérdést, mire Szilvi bebizonyította:

„Ez az én hangom! Mutatom is, hogy milyen így élőben…” – vezette fel videóját, amiben rögtön dalra is fakadt.

Jackót énekeltetnének Szilvivel

A kommentszekció felrobbant, nem győzték dicsérni őstehetségét, többen pedig alátámasztották, hogy voltak koncertjein, és bizony ott is, élőben is stúdióminőségben szól a hangja, és bizony olyan is volt, aki számot kért tőle...

„Ezzel a hanggal elénekelsz egy Michael Jackson számot?” – kérte valaki.

Agárdi Szilvi rajongótábora hatalmas, a legnagyobb imádói között pedig ott van édesapja is, aki legutóbb Agárdi Szilvi koncertjén színpadra lépett, hogy lányát átkarolva énekeljék el a Homokóra című örökzöldet.

Megenyhültek a kommentelők

Bár Agárdi Szilvi mindig is kerülte a botrányokat és a magánéletét sem teregette ki soha, év elején olyasmi történt, amit nem tudott titokban tartani. Agárdi Szilvi családja házát súlyos tűzkár rongálta meg, s az énekesnő úgy érezte, ez olyasmi, amit nem tarthat titokban. Megrázó videóban számolt be a történtekről, megemlítve, hogy az embert próbáló időben minden segítség jól jön. Bár elmondása szerint sokan segítettek anyagilag, tárgyakkal, kétkezi munkával, vagy legalább jó szóval: akadtak, akik meghazudtolták és elbagatellizálták a család tragédiáját, és csalók is visszaéltek a nevével. Ám ezek a hangok a jelek szerint mostanra már elcsitultak...