Látogatási tilalmat rendeltek el – ezek a magyar kórházak érintettek

A döntést akut légúti tünetekkel járó megbetegedések emelkedésével indokolták. Az egész vármegye kórházaiban látogatási tilalmat rendeltek el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.14. 09:31
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (BKEOK) Szent Ferenc Tagkórház I. Ápolási Osztály és II. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységét érintően a bentfekvő betegek és az egészségügyi személyzet körében akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a Tagkórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél látogatási tilalmat rendelt el 2026. május 13-tól. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes.” – írja Facebook-oldalán a BKEOK. Miközben látogatási tilalmat rendeltek el borsodi kórházakban, az intézkedés több egészségügyi intézményt sem érint.

látogatási tilalmat rendeltek el borsodi kórházakban május 13-ától (Fotó: Balázs Attila / MTI Fotó: Balázs Attila – Képünk illusztráció)

Látogatási tilalmat rendeltek el borsodi kórházakban, az intézkedés a járóbeteg-ellátást, a szakrendelőket nem érinti

Hangsúlyozták: a látogatási tilalom időszakában intézményük kapcsolattartási lehetőséget biztosít. A súlyos állapotú betegek esetében rendkívüli látogatási kérelemmel – az alábbi email címre – fordulhatnak:  [email protected]
Nyomatékosították: a járóbeteg-ellátást, a szakrendelők működését a látogatási tilalom nem befolyásolja. A beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel, kézfertőtlenítés végzésével történik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
