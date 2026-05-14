Látogatási tilalmat rendeltek el – ezek a magyar kórházak érintettek

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (BKEOK) Szent Ferenc Tagkórház I. Ápolási Osztály és II. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységét érintően a bentfekvő betegek és az egészségügyi személyzet körében akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a Tagkórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél látogatási tilalmat rendelt el 2026. május 13-tól. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes.” – írja Facebook-oldalán a BKEOK. Miközben látogatási tilalmat rendeltek el borsodi kórházakban, az intézkedés több egészségügyi intézményt sem érint.

Látogatási tilalmat rendeltek el borsodi kórházakban, az intézkedés a járóbeteg-ellátást, a szakrendelőket nem érinti

Hangsúlyozták: a látogatási tilalom időszakában intézményük kapcsolattartási lehetőséget biztosít. A súlyos állapotú betegek esetében rendkívüli látogatási kérelemmel – az alábbi email címre – fordulhatnak: [email protected]

Nyomatékosították: a járóbeteg-ellátást, a szakrendelők működését a látogatási tilalom nem befolyásolja. A beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel, kézfertőtlenítés végzésével történik.