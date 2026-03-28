A Tiszának az a fontos, hogy a multik degeszre keressék magukat
Ez a különbség a Fidesz és a Tisza között.
„A Tiszának az a fontos, hogy a multik degeszre keressék magukat. Nekünk az a fontos, hogy a magyar családok megfizethető áron jussanak üzemanyaghoz. Ez a különbség. Április 12-én ezért a Fidesz a biztos választás!” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott legfrissebb videójához.
Orbán Viktor videójában elrulta: Kapitány Istvánnak egyetlen baja van csak a védett árakkal, hogy nem keres rajta a Shell.
Azon nem lehet halálra keresni magukat, és nem tudják kivenni az emberek zsebéből a pénzt. Éppen ezért vezettük be a védett árat
– tette hozzá a kormányfő.
