„A Tiszának az a fontos, hogy a multik degeszre keressék magukat. Nekünk az a fontos, hogy a magyar családok megfizethető áron jussanak üzemanyaghoz. Ez a különbség. Április 12-én ezért a Fidesz a biztos választás!” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott legfrissebb videójához.

Orbán Viktor videójában elrulta: Kapitány Istvánnak egyetlen baja van csak a védett árakkal, hogy nem keres rajta a Shell.

Azon nem lehet halálra keresni magukat, és nem tudják kivenni az emberek zsebéből a pénzt. Éppen ezért vezettük be a védett árat

– tette hozzá a kormányfő.