Megrázó adat érkezett a szenvedő ukrán gyerekekről - kegyetlen, ami a háború kitörése óta történik

A háború kezdete, avagy 2022 óta már több mint két és fél millió ukrán gyermek kényszerült otthona elhagyására – közölte az UNICEF. Csak szemléltetésként: ezek az ukrán gyerekek az ország teljes gyermeklakosságának egyharmadát teszik ki. Azaz: a folyamatos orosz támadások miatt már minden harmadik ukrán gyermek legalább egyszer el kellett költözzön arról a helyről, amit addig otthonnak hívott. Vannak olyanok, akiknek többször is - írja a Bors.

A háború befejezésében leginkább az ukrán gyerekek érdekeltek. Fotó: Matti Karsted / Pexels

Ukrán gyerekek a háború kilátástalanságában

Az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF által kiadott jelentés szerint a 2 millió 589 ezer gyermek közül több mint 791 ezer Ukrajnán belül kényszerült költözésre, míg majdnem 1 millió 800 ezer ukrán gyermek hazáján túlra menekült a háború borzalmai elől.

Az ukrajnai gyermekek számára egyre nehezebb biztonságot találni, mivel az ország egész területén folytatódnak a civil lakosság elleni támadások. A háború sok szempontból követi ezeket a gyerekeket

– mondta Regina De Dominicis, az UNICEF európai és közép-ázsiai regionális igazgatója.

Ráadásul a 15 és 19 év közötti fiatalok közül minden harmadik arról számolt be, hogy már legalább kétszer kellett költöznie. Ők azok, akik továbbra is Ukrajna területén keresik a biztonságot a civil lakosságot sem kímélő és folyamatos rakétacsapások elől.

Ennél is szívszorítóbb, hogy 3200 gyermek halt meg vagy sérült meg bombázások és nagy hatótávolságú csapások következtében. Ez már önmagában is lesújtó, de ha hozzátesszük, hogy tavaly 10%-kal nőtt a gyermekáldozatok száma 2024-hez képest, ráadásul ez már a harmadik egymást követő év, hogy a gyermekáldozatok száma emelkedik, akkor láthatjuk, hogy a helyzet elkeserítő és végtelenül lesújtó.

A háború kiüresítette az alapvető szolgáltatásokat is Ukrajnában. Ez pedig a leginkább és a leghosszabb ideig, szintén a gyerekekre fog kihatni.