Trump Magyarországra érkezik? Orbán Viktor elárulta, mikor - videó

Két hét múlva Washingtonban találkoznak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 18:29
donald trump orbán viktor béketanács

Szombaton Orbán Viktor bejelentette: Donald Trumppal találkozik két hét múlva Washingtonban.

Orbán Viktor éppen a Béketanácsba való meghívásáról beszélt, amikor a riporter rákérdezett, hogy az amerikai fél mikor várható hozzánk, Magyarországra. Orbán Viktor így válaszolt:

Majd ha beszéltem vele, megmondom

