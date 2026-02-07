Trump Magyarországra érkezik? Orbán Viktor elárulta, mikor - videó
Két hét múlva Washingtonban találkoznak.
Szombaton Orbán Viktor bejelentette: Donald Trumppal találkozik két hét múlva Washingtonban.
Orbán Viktor éppen a Béketanácsba való meghívásáról beszélt, amikor a riporter rákérdezett, hogy az amerikai fél mikor várható hozzánk, Magyarországra. Orbán Viktor így válaszolt:
Majd ha beszéltem vele, megmondom
