Így még soha nem láttad Orbán Viktort - Videó
Elindult az országjárás és a kormányfőről készült felvételek akaratlanul is megmosolyogtatják az embereket. Mezőtúron járt Orbán Viktor pénteken.
Orbán Viktor országjárásának következő állomása Mezőtúr volt. A helyiek kitörő lelkesedéssel fogadták őt, ahogy ezt a megosztott videón is láthatjuk.
Még Zizi is tudja, hogy a Fidesz a biztos választás!
- írta humorosan a kormányfő a felvételekhez.
