RETRO RÁDIÓ

Így még soha nem láttad Orbán Viktort - Videó

Elindult az országjárás és a kormányfőről készült felvételek akaratlanul is megmosolyogtatják az embereket. Mezőtúron járt Orbán Viktor pénteken.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 12:53
Orbán Viktor mezőtúr országjárás

Orbán Viktor országjárásának következő állomása Mezőtúr volt. A helyiek kitörő lelkesedéssel fogadták őt, ahogy ezt a megosztott videón is láthatjuk.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Még Zizi is tudja, hogy a Fidesz a biztos választás!

- írta humorosan a kormányfő a felvételekhez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu