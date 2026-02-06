Így még soha nem láttad Orbán Viktort - Videó

Orbán Viktor országjárásának következő állomása Mezőtúr volt. A helyiek kitörő lelkesedéssel fogadták őt, ahogy ezt a megosztott videón is láthatjuk.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Még Zizi is tudja, hogy a Fidesz a biztos választás!

- írta humorosan a kormányfő a felvételekhez.