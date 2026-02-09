Orbán Viktor: Weber és a Tisza párt kapcsolata egy igazi brüsszeli love story
Nem tudnak nemet mondani.
Összenő, ami összetartozik. Kamuprogram ide vagy oda, Manfred Weber és a Tisza párt kapcsolata egy igazi brüsszeli love story. Mindenben kiszolgálják Brüsszelt!
- írta Orbán Viktor a Facebook oldalán megosztott videóhoz.
