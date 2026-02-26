Az, hogy piszkoskodás lesz, abban egészen biztos voltam. Most legyártják nekünk azt a prototípust, amiről eddig csak beszéltünk. Mi van akkor, hogyha Ukrajna Brüsszellel összefogva elvágja Magyarországot az olcsó orosz olajtól meg gáztól? Mi történik? Annyi tartalékot fölhalmoztunk az elmúlt időszakban, hogy a választásokig a magyar gazdaságot nem lehet olajblokáddal sem térdre kényszeríteni. Az a terv, hogy legyen 1000 forintos benzin, hogy legyen káosz, hogy legyen ellátásbizonytalanság, hogy azt lehessen mondani, hogy a kormány nem tudja megvédeni az ország érdekeit, nem tudja biztosítani a gazdaság normális működését. Ez a cél szerintem, ezzel az eszközzel nem érhetően