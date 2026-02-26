RETRO RÁDIÓ

A választásokig a magyar gazdaságot nem lehet olajblokáddal sem térdre kényszeríteni

Orbán Viktor a Megafon Klub vendége volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 06:26
Módosítva: 2026.02.26. 10:58
Orbán Viktor szerda este a Megafon Klub vendége volt, ahol a hazánkat érintő legfontosabb kérdésekre válaszolt. A kormányfő a Barátság kőolajvezeték elzárásáról és Ukrajna direkt gazdasági-energetikai támadásáról is beszélt. A szakértők szerint egyértelmű, hogy a vezeték működőképes, így az olajellátás megindításának akadályozása egyértelműen politikai döntés Zelenszkij részéről.

Orbán Viktor szerint Ukrajna és Brüsszel összefogott

Az, hogy piszkoskodás lesz, abban egészen biztos voltam. Most legyártják nekünk azt a prototípust, amiről eddig csak beszéltünk. Mi van akkor, hogyha Ukrajna Brüsszellel összefogva elvágja Magyarországot az olcsó orosz olajtól meg gáztól? Mi történik? Annyi tartalékot fölhalmoztunk az elmúlt időszakban, hogy a választásokig a magyar gazdaságot nem lehet olajblokáddal sem térdre kényszeríteni. Az a terv, hogy legyen 1000 forintos benzin, hogy legyen káosz, hogy legyen ellátásbizonytalanság, hogy azt lehessen mondani, hogy a kormány nem tudja megvédeni az ország érdekeit, nem tudja biztosítani a gazdaság normális működését. Ez a cél szerintem, ezzel az eszközzel nem érhetően

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

 

