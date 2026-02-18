Orbán Viktor: ultiban Korda a király
Ultiban Korda Gyuri bácsi 87 évesen is oktat.
A miniszterelnök Korda Györggyel, az Ulti DPK egyik meghatározó tagjával kártyázott. Bár Orbán Viktor kikapott, az elismerés nem maradt el. Sőt!
Utánozhatatlan a színpadon és utolérhetetlen az asztalnál. Ultiban Korda Gyuri bácsi 87 évesen is oktat. Köszönöm a játékot!
– a közös fotó mellé a kormányfő a Facebook-oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre