RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: ultiban Korda a király

Ultiban Korda Gyuri bácsi 87 évesen is oktat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.18. 20:52
Orbán Viktor Korda György DPK ulti

A miniszterelnök Korda Györggyel, az Ulti DPK egyik meghatározó tagjával kártyázott. Bár Orbán Viktor kikapott, az elismerés nem maradt el. Sőt!

Orbán Viktor Korda György
Korda György és Orbán Viktor (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Utánozhatatlan a színpadon és utolérhetetlen az asztalnál. Ultiban Korda Gyuri bácsi 87 évesen is oktat. Köszönöm a játékot! 

– a közös fotó mellé a kormányfő a Facebook-oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu