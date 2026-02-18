Orbán Viktor: ultiban Korda a király

A miniszterelnök Korda Györggyel, az Ulti DPK egyik meghatározó tagjával kártyázott. Bár Orbán Viktor kikapott, az elismerés nem maradt el. Sőt!

Korda György és Orbán Viktor (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Utánozhatatlan a színpadon és utolérhetetlen az asztalnál. Ultiban Korda Gyuri bácsi 87 évesen is oktat. Köszönöm a játékot!

– a közös fotó mellé a kormányfő a Facebook-oldalán.