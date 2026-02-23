Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a nagytőke győzzön
A Tisza kizsebelné a magyar embereket.
Nem hagyjuk, hogy a nagytőke győzzön, és a Tisza alakítson kormányt Magyarországon, mert ki fogják zsebelni a magyar embereket. Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!
- írja Orbán Viktor a közösségi oldalán.
