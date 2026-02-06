Orbán Viktor: Mezőtúron tudják, a Fidesz a biztos választás
Soha nem látott pillanatképeket osztott meg Orbán Viktor.
Folytatódik Orbán Viktor országjárása. Most a következő helyszínről, Mezőtúrról osztotta meg a szívmelengető pillanatképeket.
Mezőtúron tudják: a Fidesz a biztos választás
- írja a kormányfő.
