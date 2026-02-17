Orbán Viktor: A magyar-amerikai kapcsolatok soha nem látott aranykorába léptünk - Videó
Erősödő kapcsolatok, évtizedes rekordok.
A magyar-amerikai kapcsolatok soha nem látott aranykorába léptünk:
- 17 új amerikai beruházás egy év alatt
- A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba
Erősödő kapcsolatok, évtizedes rekordok.
- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójához.
