Orbán Viktor kiosztotta Zelenszkijt: "A magyarok nem kérnek Ukrajna uniós tagságából"

Az ukrán elnök ezért avatkozott be a magyar választásba. Zelenszkij ezt nem nézi ki a magyarokból.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 07:09
Orbán Viktor a közösségi oldalán ismét megerősítette, hogy az ukrán elnök beleszólt a magyar választásokba, azt is elárulta, hogy ennek miért érezheti szükségét. A magyar miniszterelnök szerint Zelenszkij ezzel súlyosan sérti a magyarokat, mert kétségbe vonja azt, hogy képesek önállóan dönteni a választásokon.

Az elmúlt egy hétben az Ukrajnából érkező politikai támadások szintet léptek. Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben.

Látszólag. Mert amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valójában a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe. A magyarok ugyanis a Voks2025 szavazáson világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából. 

Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének. És ezt meg is fogom tenni, újra meg újra.

Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem.

- írja Orbán Viktor a Facebookon.

