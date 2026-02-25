Orbán Viktor így emlékezett meg a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából
„Emlékezünk” - írta a kormányfő.
„Emlékezünk” - írta ahhoz a fekete-fehér képhez Orbán Viktor, melyet a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tett közzé közösségi oldalán.
