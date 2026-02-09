Orbán Viktor: Nem mindegy ki lesz a kormányrúdnál, ha háborúról kell dönteni
Csak a Fidesz tud nemet mondani.
A 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás. Akire most szavaznak, az lesz a kormányrúdnál, amikor a háború és béke kérdéséről kell dönteni.
Csak mi tudunk nemet mondani a háborúra. Csak a Fidesz a biztos választás!
- írja Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójában, ahol Szekszárdon beszél, a Fidesz-fórumon.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre