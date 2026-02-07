Orbán Viktor elárulta: Itt lehet a legjobb csülköt kapni
Országjárás közben bukkant rá.
Orbán Viktor a minap országjárás közben, Vitnyéden talált rá elmondása szerint a legjobb csülökre. Azt is elárulta, melyik fogadóba tért be.
Országjárás - büfékocsi
A legjobb csülök: Kantár fogadó, Vitnyéd
- árulta el a miniszterelnök.
