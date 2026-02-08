Orbán Viktor: ...addig Ukrajna Magyarország ellensége
Egészen addig, amíg ezt be nem fejezi.
Amíg Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége.
Magyarország mindenek előtt!
– írja Orbán Viktor a Facebookon.
